To story του συντρόφου της Κατερίνας Καινούργιου μέσα από το μαιευτήριο: «Αποκάλυψε» το όνομα της κόρης τους

Ευχές έστειλε και ο συνεργάτης της παρουσιάστριας, Στέφανος Κωνσταντινίδης, ο οποίος είπε στην εκπομπή: «Να μας ζήσει. Η Ξένια μας, είναι υγιέστατη, υπέροχη, αγκαλιά με τη μαμά, με πολύ κλάμα η Κατερίνα. Ακόμα κλαίει από τη χαρά της, Ευτυχώς που είναι και ο Παναγιώτης, ο οποίος κρατάει τις Θερμοπύλες. Εγώ θα σας πω ότι από χθες το μεσημέρι είναι εκεί όλοι οι φίλοι της, τα κορίτσια από το καμαρίνι, που είναι κολλητές και κουμπάρες με κάποιες. Μόλις το έμαθαν πήγαν και άνθρωποι από το κανάλι, συνάδελφοι, οι γονείς και από τις δυο πλευρές. Το μωρό μοιάζει στον Παναγιώτη».Η Κατερίνα Καινούργιου είχε εκφράσει πολλές φορές την επιθυμία της να γίνει μητέρα και το πρώτο διάστημα της εγκυμοσύνης της, προσπαθούσε να κρατήσει κρυφή την είδηση, μέχρι τη στιγμή που εκείνη αισθανόταν έτοιμη να το μοιραστεί με τον κόσμο. Τελικά, έκανε την ανακοίνωση τα Χριστούγεννα του 2025, ποζάροντας μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο του σπιτιού της με την φουσκωμένη της κοιλίτσα, αγκαλιά με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή.