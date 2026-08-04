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Η Επιτροπή Δικαστικών Θεμάτων της Γερουσίας ενέκρινε τον διορισμό του Τοντ Μπλανς ως νέου υπουργού Δικαιοσύνης
Η Επιτροπή Δικαστικών Θεμάτων της Γερουσίας ενέκρινε τον διορισμό του Τοντ Μπλανς ως νέου υπουργού Δικαιοσύνης
Ο Μπλανς ασκεί προσωρινά καθήκοντα υπουργού Δικαιοσύνης μετά την απόλυση της Παμ Μπόντι
Η Επιτροπή Δικαστικών Θεμάτων της Γερουσίας ενέκρινε σήμερα την υποψηφιότητα του Τοντ Μπλανς, του πρώην προσωπικού δικηγόρου του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, για να αναλάβει υπουργός Δικαιοσύνης, ανοίγοντας τον δρόμο για την οριστική έγκριση του διορισμού του από την ολομέλεια του Σώματος.
Ο Μπλανς ασκεί προσωρινά καθήκοντα υπουργού Δικαιοσύνης μετά την απόλυση της Παμ Μπόντι, τον Απρίλιο. Ο διορισμός του εγκρίθηκε με ψήφους 12 υπέρ έναντι 10 κατά. Οι δύο Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές που εξέφραζαν αντιρρήσεις, ο Τζον Κόρνιν και ο Τομ Τίλις, ψήφισαν υπέρ. Οι δύο γερουσιαστές ζητούσαν γραπτές εγγυήσεις ότι έχει εγκαταλειφθεί οριστικά από την κυβέρνηση το σχέδιο δημιουργίας ενός Ταμείου «κατά της εργαλειοποίησης» της δικαιοσύνης, από το οποίο θα αποζημιώνονταν σύμμαχοι του Τραμπ που διώχθηκαν ποινικά επί προεδρίας του Τζο Μπάιντεν. Απαιτούσαν επίσης εξηγήσεις για τη φορολογική ασυλία που χορηγήθηκε στην οικογένεια Τραμπ.
Ο Μπλανς έδωσε το Σαββατοκύριακο στη δημοσιότητα μια δήλωση που απαντούσε στα αιτήματα αυτά. Ανέφερε ότι το Ταμείο, ύψους 1,8 δισεκ. δολαρίων, «ακυρώθηκε» και εξηγούσε ότι η φορολογική ασυλία αφορά τον ίδιο τον Τραμπ, τους γιους του και την οικογενειακή επιχείρηση, για παρελθούσες φορολογικές δηλώσεις τους.
Η Γερουσία, όπου οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν πλειοψηφία, αναμένεται ότι θα επικυρώσει τον διορισμό του Μπλανς μέχρι τα τέλη της εβδομάδας.
Ο Μπλανς ασκεί προσωρινά καθήκοντα υπουργού Δικαιοσύνης μετά την απόλυση της Παμ Μπόντι, τον Απρίλιο. Ο διορισμός του εγκρίθηκε με ψήφους 12 υπέρ έναντι 10 κατά. Οι δύο Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές που εξέφραζαν αντιρρήσεις, ο Τζον Κόρνιν και ο Τομ Τίλις, ψήφισαν υπέρ. Οι δύο γερουσιαστές ζητούσαν γραπτές εγγυήσεις ότι έχει εγκαταλειφθεί οριστικά από την κυβέρνηση το σχέδιο δημιουργίας ενός Ταμείου «κατά της εργαλειοποίησης» της δικαιοσύνης, από το οποίο θα αποζημιώνονταν σύμμαχοι του Τραμπ που διώχθηκαν ποινικά επί προεδρίας του Τζο Μπάιντεν. Απαιτούσαν επίσης εξηγήσεις για τη φορολογική ασυλία που χορηγήθηκε στην οικογένεια Τραμπ.
Ο Μπλανς έδωσε το Σαββατοκύριακο στη δημοσιότητα μια δήλωση που απαντούσε στα αιτήματα αυτά. Ανέφερε ότι το Ταμείο, ύψους 1,8 δισεκ. δολαρίων, «ακυρώθηκε» και εξηγούσε ότι η φορολογική ασυλία αφορά τον ίδιο τον Τραμπ, τους γιους του και την οικογενειακή επιχείρηση, για παρελθούσες φορολογικές δηλώσεις τους.
Η Γερουσία, όπου οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν πλειοψηφία, αναμένεται ότι θα επικυρώσει τον διορισμό του Μπλανς μέχρι τα τέλη της εβδομάδας.
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