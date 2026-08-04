Η Επιτροπή Δικαστικών Θεμάτων της Γερουσίας ενέκρινε τον διορισμό του Τοντ Μπλανς ως νέου υπουργού Δικαιοσύνης

Ένα φθινοπωρινό Σαββατοκύριακο στις Σπέτσες είναι αρκετό για να καταλάβεις γιατί χιλιάδες άνθρωποι επιστρέφουν ξανά και ξανά. Όχι μόνο για έναν αγώνα, αλλά για μια εμπειρία που έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς του αθλητικού τουρισμού στην Ελλάδα.