Από το 2023 είχε λήξει η πιστοποίηση του ναυαγοσώστη της πισίνας όπου πνίγηκε ο 4χρονος στην Πάρο
Από το 2023 είχε λήξει η πιστοποίηση του ναυαγοσώστη της πισίνας όπου πνίγηκε ο 4χρονος στην Πάρο
Νέα στοιχεία εξετάζουν οι Αρχές για τον θάνατο του 4χρονου αγοριού - Βίντεο κατέγραψε την πτώση του αγοριού στην πισίνα
Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση θανάτου του 4χρονου αγοριού σε πισίνα στην Πάρο, με τις αρμόδιες αρχές να εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό που φέρεται να έχει καταγράψει τις τελευταίες στιγμές του παιδιού πριν από την τραγωδία.
Το συγκεκριμένο υλικό βρίσκεται στα χέρια των αστυνομικών και δικαστικών αρχών και θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για την ανασύνθεση όσων συνέβησαν. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο βίντεο φέρεται να αποτυπώνεται η στιγμή που το παιδί πέφτει στην πισίνα, οι κινήσεις του μέσα στο νερό, καθώς και όσα ακολούθησαν.
Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται πού βρίσκονταν οι γονείς του 4χρονου την ώρα του περιστατικού, αλλά και η θέση του 68χρονου ιδιοκτήτη της επιχείρησης, ο οποίος φέρεται να εκτελούσε χρέη ναυαγοσώστη.
Παράλληλα, υπό διερεύνηση βρίσκεται και η πιστοποίηση ναυαγοσώστη του ιδιοκτήτη, η οποία φέρεται επίσης να είχε λήξει.
Για την υπόθεση έχουν ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια σε βάρος των γονέων του παιδιού και του ιδιοκτήτη της επιχείρησης.
Μάλιστα δηλώνει πως «αυτός που ισχυρίζεται ότι είναι ιδιοκτήτης και λέει ότι είναι και ναυαγοσώστης, είναι 68 ετών άνθρωπος. Φόραγε ένα καπελάκι και ένα πουκαμισάκι. Είχε στο αυτί του και μία ενδοεπικοινωνία για να λέει “παιδιά αυτός που έρχεται βάλτε τον στο τραπέζι εκεί”».
Μιλώντας στο STAR περιέγραψε τις δραματικές στιγμές στο beach bar, όταν ο μπάρμαν βούτηξε για να ανασύρει το παιδάκι: «Πέφτει μέσα το βγάζει το μωρό, με φωνάζει η κόρη μου “μπαμπά, μπαμπά είναι ο μικρός στην πισίνα”. Τρέχω γρήγορα και του έκανα ΚΑΡΠΑ, του έδινα το φιλί της ζωής. Φωνάζαμε, κλαίγαμε, ουρλιάζαμε. Ο μπάρμαν μου λέει “φίλε δεν μπόρεσα να κάνω κάτι, το είδα τελευταία στιγμή”».
«Το παιδάκι πήγε στην πισίνα γιατί ήταν δίπλα. Εγώ κουβέντιαζα, έφυγε για ένα δευτερόλεπτο από την προσοχή μου και γλίστρησε και έπεσε. Ο μπάρμαν ήταν ο πρώτος που πήγε και τρέξαμε», ανέφερε.
Ο πατέρας σημειώνει πως «υπάρχουν κάμερες στο σημείο που δείχνουν ότι εμείς δεν ήμασταν στη θάλασσα και το παιδί ήταν στην πισίνα. Εκεί πέρα μου ήμασταν στα 10 μέτρα ήταν και χώρος φαγητού» και πως «τρέξαμε γρήγορα».
«Τρέχαμε μέσα στο ασθενοφόρο και με το που φτάσαμε στο Κέντρο Υγείας, μέσα σε 40 λεπτά, ήταν μια γιατρός, ένας κύριος που του ‘κανε συνέχεια μαλάξεις του έδινε και το οξυγόνο», λέει και τονίζει πως «αν ήταν κάποιος πάνω από την πισίνα δεν θα είχα θρηνήσει το παιδί μου…».
Το συγκεκριμένο υλικό βρίσκεται στα χέρια των αστυνομικών και δικαστικών αρχών και θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για την ανασύνθεση όσων συνέβησαν. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο βίντεο φέρεται να αποτυπώνεται η στιγμή που το παιδί πέφτει στην πισίνα, οι κινήσεις του μέσα στο νερό, καθώς και όσα ακολούθησαν.
Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται πού βρίσκονταν οι γονείς του 4χρονου την ώρα του περιστατικού, αλλά και η θέση του 68χρονου ιδιοκτήτη της επιχείρησης, ο οποίος φέρεται να εκτελούσε χρέη ναυαγοσώστη.
Είχε λήξει η πιστοποίηση ναυαγοσώστη του ιδιοκτήτηΙδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στις συνθήκες υπό τις οποίες λειτουργούσε η πισίνα. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η σχετική άδεια είχε εκδοθεί το 2018 με πενταετή διάρκεια, έληξε το 2023 και έκτοτε δεν είχε ανανεωθεί.
Παράλληλα, υπό διερεύνηση βρίσκεται και η πιστοποίηση ναυαγοσώστη του ιδιοκτήτη, η οποία φέρεται επίσης να είχε λήξει.
Για την υπόθεση έχουν ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια σε βάρος των γονέων του παιδιού και του ιδιοκτήτη της επιχείρησης.
Τι λέει ο λέει ο πατέρας του παιδιούΟ πατέρας υποστηρίζει ότι στο σημείο δεν υπήρχαν επαρκή μέσα προστασίας και δηλώνει ότι θα κινηθεί νομικά, εκφράζοντας παράλληλα την πεποίθηση ότι η παρουσία ανθρώπου που θα επέβλεπε διαρκώς την πισίνα θα μπορούσε να είχε αποτρέψει την τραγωδία.
Μάλιστα δηλώνει πως «αυτός που ισχυρίζεται ότι είναι ιδιοκτήτης και λέει ότι είναι και ναυαγοσώστης, είναι 68 ετών άνθρωπος. Φόραγε ένα καπελάκι και ένα πουκαμισάκι. Είχε στο αυτί του και μία ενδοεπικοινωνία για να λέει “παιδιά αυτός που έρχεται βάλτε τον στο τραπέζι εκεί”».
Μιλώντας στο STAR περιέγραψε τις δραματικές στιγμές στο beach bar, όταν ο μπάρμαν βούτηξε για να ανασύρει το παιδάκι: «Πέφτει μέσα το βγάζει το μωρό, με φωνάζει η κόρη μου “μπαμπά, μπαμπά είναι ο μικρός στην πισίνα”. Τρέχω γρήγορα και του έκανα ΚΑΡΠΑ, του έδινα το φιλί της ζωής. Φωνάζαμε, κλαίγαμε, ουρλιάζαμε. Ο μπάρμαν μου λέει “φίλε δεν μπόρεσα να κάνω κάτι, το είδα τελευταία στιγμή”».
«Το παιδάκι πήγε στην πισίνα γιατί ήταν δίπλα. Εγώ κουβέντιαζα, έφυγε για ένα δευτερόλεπτο από την προσοχή μου και γλίστρησε και έπεσε. Ο μπάρμαν ήταν ο πρώτος που πήγε και τρέξαμε», ανέφερε.
Ο πατέρας σημειώνει πως «υπάρχουν κάμερες στο σημείο που δείχνουν ότι εμείς δεν ήμασταν στη θάλασσα και το παιδί ήταν στην πισίνα. Εκεί πέρα μου ήμασταν στα 10 μέτρα ήταν και χώρος φαγητού» και πως «τρέξαμε γρήγορα».
«Τρέχαμε μέσα στο ασθενοφόρο και με το που φτάσαμε στο Κέντρο Υγείας, μέσα σε 40 λεπτά, ήταν μια γιατρός, ένας κύριος που του ‘κανε συνέχεια μαλάξεις του έδινε και το οξυγόνο», λέει και τονίζει πως «αν ήταν κάποιος πάνω από την πισίνα δεν θα είχα θρηνήσει το παιδί μου…».
Η θέση του ιδιοκτήτηΤη δική του εικόνα για το τι συνέβη με το 4χρονο παιδί έδωσε ο ιδιόκτητής της επιχείρησης, υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι ο πατέρας του παιδιού είχε επισκεφθεί το μπαρ πριν από έναν μήνα, το είχε αφήσει μόνο του και τότε τον είχαν διώξει.
«Είχε ξαναέρθει πριν από έναν μήνα και με τον τρόπο μας προσπαθήσαμε να τον διώξουμε. Έλειπε περίπου μισή ώρα, τρία τέταρτα, το είχε αφήσει και ήταν στις τουαλέτες μέσα. Και πήρα την ευθύνη και πάω και του λέω "έχεις δύο παιδάκια κάτω, τα έχεις αφήσει, τι κάνεις;" κι εμείς είχαμε ένα άνθρωπο να κοιτάει τα παιδιά» είπε προ ημερών μιλώντας στον ΑΝΤ1.
Ο επιχειρηματίας υποστηρίζει, επίσης, ότι ο πατέρας του παιδιού δεν ήταν κοντά όταν συνέβη η τραγωδία απαντώντας αρνητικά σε σχετική έρωτηση και λέγοντας «ήταν σε ένα τραπέζι που καθόντουσαν σε ένα άλλο σνακ, δεν τους είδα».
Ο ιδιοκτήτης του beach bar υποστήριξε, ακόμα, ότι «μαλώναμε καθημερινά με τον κόσμο, με τις μανάδες και τους πατεράδες που αφήνουν τα παιδιά μόνα τους. Τους βγάζω έξω και γίνομαι ο κακός και βγάζουν αρνητικά σχόλια στις σελίδες».
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