GSI: Το road map μετά την είσοδο των Γάλλων της Meridiam, οι εκκρεμότητες σε Κύπρο και Ισραήλ
GSI: Το road map μετά την είσοδο των Γάλλων της Meridiam, οι εκκρεμότητες σε Κύπρο και Ισραήλ
Οι θαλάσσιες έρευνες, οι αποφάσεις της Λευκωσίας και το τουρκικό μέτωπο για το Κρήτη–Κύπρος – Τα βήματα μέχρι τις επενδυτικές αποφάσεις και τη χρηματοδότηση
Η είσοδος της γαλλικής Meridiam με ποσοστό 66% στον Great Sea Interconnector αλλάζει τις ισορροπίες γύρω από τη μεγάλη ηλεκτρική διασύνδεση της Ανατολικής Μεσογείου, χωρίς όμως να εξαφανίζει τις εκκρεμότητες που εξακολουθούν να χωρίζουν το έργο από την πλήρη επανεκκίνησή του.
Με τη συμφωνία ΑΔΜΗΕ–Meridiam να έχει διαμορφώσει ένα νέο μετοχικό, χρηματοδοτικό και γεωπολιτικό περιβάλλον, ο GSI εισέρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία θα πρέπει να προχωρήσουν παράλληλα δύο διαφορετικά αλλά αλληλένδετα μέτωπα: αφενός να ξεμπλοκάρει το σκέλος Κρήτης–Κύπρου και αφετέρου να ωριμάσει ρυθμιστικά και χρηματοδοτικά η επέκταση από την Κύπρο προς το Ισραήλ.
Το πρώτο μεγάλο τεστ θα δοθεί στη θάλασσα. Η επανέναρξη των ερευνών για την πόντιση του καλωδίου Κρήτης–Κύπρου στα διεθνή ύδατα νοτίως της Κάσου και νοτιοανατολικά της Κρήτης, η οποία σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές τοποθετείται από το φθινόπωρο, θα δείξει στην πράξη πόσο έχει αλλάξει το περιβάλλον μετά την είσοδο του γαλλικού ομίλου και κατά πόσο το πρόσθετο πολιτικό και επενδυτικό βάρος που αποκτά το project μπορεί να λειτουργήσει απέναντι στις τουρκικές αμφισβητήσεις.
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Με τη συμφωνία ΑΔΜΗΕ–Meridiam να έχει διαμορφώσει ένα νέο μετοχικό, χρηματοδοτικό και γεωπολιτικό περιβάλλον, ο GSI εισέρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία θα πρέπει να προχωρήσουν παράλληλα δύο διαφορετικά αλλά αλληλένδετα μέτωπα: αφενός να ξεμπλοκάρει το σκέλος Κρήτης–Κύπρου και αφετέρου να ωριμάσει ρυθμιστικά και χρηματοδοτικά η επέκταση από την Κύπρο προς το Ισραήλ.
Το πρώτο μεγάλο τεστ θα δοθεί στη θάλασσα. Η επανέναρξη των ερευνών για την πόντιση του καλωδίου Κρήτης–Κύπρου στα διεθνή ύδατα νοτίως της Κάσου και νοτιοανατολικά της Κρήτης, η οποία σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές τοποθετείται από το φθινόπωρο, θα δείξει στην πράξη πόσο έχει αλλάξει το περιβάλλον μετά την είσοδο του γαλλικού ομίλου και κατά πόσο το πρόσθετο πολιτικό και επενδυτικό βάρος που αποκτά το project μπορεί να λειτουργήσει απέναντι στις τουρκικές αμφισβητήσεις.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
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