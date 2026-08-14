GSI: Το road map μετά την είσοδο των Γάλλων της Meridiam, οι εκκρεμότητες σε Κύπρο και Ισραήλ

Οι θαλάσσιες έρευνες, οι αποφάσεις της Λευκωσίας και το τουρκικό μέτωπο για το Κρήτη–Κύπρος – Τα βήματα μέχρι τις επενδυτικές αποφάσεις και τη χρηματοδότηση