Έλενα Κρεμλίδου για την υπόθεση revenge porn έξι μήνες μετά τη δικαίωσή της: Η ντροπή δεν είναι δική μου
Δεν έκανα κάτι κακό με το να επιλέξω να στείλω υλικό ή με το να νιώθω σέξι, τόνισε η Instagrammer η οποία «νίκησε» τον Οκτώβριο του 2025 με την καταδίκη του 36χρονου αστυνομικού που διέρρευσε γυμνή φωτογραφία της
Έξι μήνες μετά τη δικαίωσή της για την υπόθεση revenge porn η Έλενα Κρεμλίδου δήλωσε πως έχει αντιληφθεί ότι η ντροπή δεν είναι δική της και πως εκείνη δεν έκανε κάτι κακό με το να στείλει υλικό σε σύντροφό της ή με το να νιώθει σέξι.
Η Instagrammer μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Παρασκευή 3 Απριλίου, ανέφερε πως όταν διέρρευσε η γυμνή φωτογραφία της αισθάνθηκε να παγώνει ολόκληρη και έκανε αρνητικές σκέψεις, όμως με τη στήριξη που είχε από την οικογένειά της και τις φίλες της, κινήθηκε νομικά και κέρδισε, με τον 36χρονο αστυνομικό που κατηγορούνταν για τη διαρροή του υλικού να καταδικάζεται και να του αποδίδεται η ποινή των δύο ετών με αναστολή και 5.000 ευρώ πρόστιμο τον Οκτώβριο του 2025.
Η Έλενα Κρεμλίδου αρχικά περιέγραψε τι είχε συμβεί και τόνισε πως αυτό που θέλει να περάσει στον κόσμο όσο μιλάει για όσα έζησε είναι πως η ντροπή πρέπει να φύγει από τα θύματα: «Για όποιον δεν γνωρίζει, το 2018, όταν ήμουν περίπου 22 ετών και άρχισα να υπάρχω πιο έντονα σε όλον αυτόν τον χώρο, δέχτηκα ένα πρώτο απειλητικό μήνυμα με προσωπικό μου υλικό το οποίο είχε τραβηχτεί πολλά χρόνια πριν, όταν ήμουν 15-16 ετών. Εκεί μου είπαν να στείλω κάτι καινούριο, αλλιώς θα διέρρεαν το υλικό που ήδη είχαν. Όντως, δύο μέρες μετά άρχισε να κυκλοφορεί παντού στο διαδίκτυο. Από τότε πήρα την απόφαση να κάνω κάτι γι’ αυτό. Όταν έγινε αυτό, πάγωσα, μούδιασα από πάνω μέχρι κάτω. Όσοι το έχουν νιώσει ξέρουν ακριβώς πώς είναι. Ήθελα να φύγω. Καθόμουν στην κουζίνα του σπιτιού μου και σκεφτόμουν πώς θα ήταν αν έπεφτα από τον τέταρτο. Πέρασαν σκέψεις από το μυαλό μου, τις οποίες σήμερα δεν θα έκανα. Είμαι πιο δυνατή, ξέρω ποια είμαι. Έχω καταλάβει ότι η ντροπή δεν είναι δική μου, εγώ δεν έκανα κάτι κακό με το να επιλέξω να στείλω υλικό ή με το να νιώθω σέξι. Το σεξ είναι ωραίο, δεν είναι κάτι κακό, δεν είναι ντροπή. Η ντροπή είναι όταν κάποιος προσπαθεί να χρησιμοποιήσει κάτι δικό σου για να σου κάνει κακό. Γιατί όταν ένας άνθρωπος επιλέγει να σου κάνει κακό με έναν τέτοιον τρόπο, είναι γιατί μέχρι και σήμερα πολλές φορές το σεξ θεωρείται ντροπή για τη γυναίκα. Μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία και τον πόνο που έχω ζήσει, προσπαθώ να φύγει η ντροπή από εμάς τα θύματα και να πάει εκεί που θα έπρεπε», είπε.
Δείτε το βίντεο
Έπειτα, πρόσθεσε: «Τα περισσότερα κορίτσια δεν είναι σαν εμένα που έχουν ένα βήμα και μπορούν να μιλήσουν γι’ αυτό. Πολλά κορίτσια αλλάζουν πόλεις και χώρες για τέτοια θέματα. Ξέρουμε και κορίτσια που έχουν φύγει από τη ζωή» και εξήγησε πως πήρε δύναμη από την φίλη της στην οποία μίλησε πρώτα από όλους και στη συνέχεια από την οικογένειά της.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Έλενα Κρεμλίδου αναφέρθηκε και στη δικαίωση της Ιωάννας Τούνη για τη δική της υπόθεση revenge porn βίντεο: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και για την Ιωάννα, γιατί πραγματικά αυτό βοηθάει πολύ τα κορίτσια. Το να δουν κι άλλα θύματα ότι μια υπόθεση που κράτησε τόσο καιρό, τελικά δικαίωσε το θύμα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Περνάμε σε μια νέα εποχή. Πλέον και τα θύματα και οι θύτες, μπορούν να δουν τι μπορεί να συμβεί. Πλέον έχει αλλάξει ο νόμος και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι πλέον πλημμέλημα αλλά κακούργημα, γιατί τα δικά μου δικαστήρια πραγματοποιήθηκαν όσο ακόμα θεωρούνταν πλημμέλημα», σχολίασε.
