Κρεμλίδου: Με εκβίασαν με φωτογραφίες που είχα μοιραστεί με συντρόφους μου ανήλικη - Τι μου είπε η μητέρα μου

Για την προσωπική της περιπέτεια με το revenge porn και τις σκέψεις που έκανε για να βάλει τέλος στη ζωή της μίλησε το βράδυ της Τετάρτης στην ΕΡΤ η Έλενα Κρεμλίδου έχοντας στο πλευρό της τον Στέφανο Κασσελάκη καθώς στα τέλη Νοεμβρίου είχε λάβει μέρος σε εκδήλωση του Κινήματος Δημοκρατίας με τίτλο «Έμφυλη Βία και Γυναικοκτονίες: Σύγχρονη ευρωπαϊκή πολιτική».
Αρχικά υπενθύμισε ότι «όλη η ιστορία ξεκίνησε το 2018 όπου έλαβα ένα πρώτο απειλητικό μήνυμα από άγνωστο προφίλ στο Instagram με μια γυμνή φωτογραφία από το 2016 και μου έλεγε "είσαι πολύ ωραία και ή μου στέλνεις νέα φωτογραφία ή αύριο τη βλέπεις παντού"» εξηγώντας ότι «ήταν φωτογραφίες που είχα μοιραστεί με συντρόφους μου όσο ήμουν ανήλικη».
Μιλώντας για τα συναισθήματα που της προκλήθηκαν είπε «η ντροπή που μέχρι και σήμερα γι' αυτήν παλεύω γιατί αυτό ήταν που με έκανε να αισθανθώ ότι θέλω να φύγω από τη ζωή. Ήμουν στην κουζίνα του σπιτιού μου όταν δέχθηκα την απειλή. Λόγω πατριαρχίας η ντροπή είναι στη γυναίκα που κάνει σεξ και όχι στον άντρα. Ένιωσα ας φύγω, να μην το ζήσω αυτό. Δεν ξέρω τι με κράτησε, ο Θεός... Το συζήτησα με φίλους και με την οικογένειά μου».
«Ευτυχώς μου έμαθαν, ότι το να μπει κάποιος στην ελευθερία σου είναι κάτι κακό. Μου έμαθαν αν σε πειράξει κάποιος, κάνε κάτι γι' αυτό. Κανείς δεν μου είπε ότι έφταιξα και χαίρομαι που μεγάλωσα στο περιβάλλον αυτό. Η μητέρα μου είπε χαίρομαι που σε έχω εδώ, ας βγάλουν όσες φωτογραφίες θέλουν» είπε ακόμα η Έλενα Κρεμλίδου.
Όπως είπε, τέλος, «το 2018 έγιναν οι πρώτες μηνύσεις, αλλά μετά άνοιξε ο ασκός του Αιόλου από το παρελθόν μου και έκανα και άλλες μηνύσεις μέχρι το 2020. Έχω δικαστήρια πλέον σε όλη την Ελλάδα και έχω και άλλα γιατί άλλαξε ο νόμος και από πλημμέλημα έγινε κακούργημα».
