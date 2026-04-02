Η Άνια Τέιλορ Τζόι και ο Μάλκολμ ΜακΡέι συμπλήρωσαν τέσσερα χρόνια παντρεμένοι: Είσαι καλύτερη από μένα σε όλα, γράφει εκείνος
Προσπαθώ να σου ανταποδώσω περισσότερη αγάπη απ’ όση μπορείς να δώσεις, αλλά είναι δύσκολο, αναφέρει σε δημοσίευση για την επέτειο του γάμου τους

Τέσσερα χρόνια γάμου συμπλήρωσαν η Άνια Τέιλορ Τζόι και ο Μάλκολμ ΜακΡέι, με τον τελευταίο να κάνει μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την ξεχωριστή μέρα.

Αφού δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Instagram φωτογραφίες και βίντεο με τους δυο τους, εξομολογήθηκε πως όσο και αν προσπαθεί να ανταποδώσει την αγάπη που προσφέρει εκείνη, δεν τα καταφέρνει. Και αυτό γιατί, σύμφωνα με τον ΜακΡέι, η ηθοποιός υπερτερεί σε όλους τους τομείς.

«Τέσσερα χρόνια παντρεμένοι. Προσπαθώ να σου ανταποδώσω περισσότερη αγάπη απ’ όση μπορείς να δώσεις. Αλλά είναι δύσκολο, γιατί είσαι καλύτερη από μένα σχεδόν σε όλα. Εγώ σε κερδίζω μόνο στις μονομαχίες με τους αντίχειρες», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η Άνια Τέιλορ Τζόι και ο Μάλκολμ Ρέι παντρεύτηκαν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας στη Νέα Ορλεάνη το 2022. Όταν γιόρτασαν τη δεύτερη επέτειο, η ηθοποιός αποκάλυψε ότι επισημοποίησαν τη σχέση τους, δημοσιεύοντας στα social media φωτογραφίες και βίντεο από τον γάμο. Το ζευγάρι πραγματοποίησε μία πολυτελή τελετή στη Βενετία, τον Σεπτέμβριο του 2023.
