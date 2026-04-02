Βάσω Λασκαράκη: Η πιο δυνατή ανάμνηση της ζωής μου είναι όταν κράτησα στην αγκαλιά μου την κόρη μου για πρώτη φορά
Ήταν μια στιγμή ατελείωτης ανυπομονησίας, αγωνίας, φόβου, χαράς, εκμυστηρεύτηκε η ηθοποιός
Στην πρώτη φορά που κράτησε στην αγκαλιά της την κόρη της ανέτρεξε η Βάσω Λασκαράκη, δηλώνοντας πως πρόκειται για την πιο δυνατή ανάμνηση της ζωής της. Η ηθοποιός που έχει αποκτήσει ένα παιδί με τον πρώην σύζυγό της, τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, εκμυστηρεύτηκε πως τα συναισθήματά της ήταν ανάμεικτα, αφού ένιωσε χαρά, φόβο, ταραχή και ένταση μαζί με ανυπομονησία.
«Είναι η πιο δυνατή ανάμνηση της ζωής μου. Ήταν μια στιγμή ατελείωτης ανυπομονησίας, αγωνίας και απροσδιόριστων συναισθημάτων φόβου, χαράς, ταραχής κι έντασης. Ώρα με την ώρα, μέρα με τη μέρα, τα πράγματα μπαίνουν σε σειρά και περνάς από το σοκ και τον καταιγισμό όλων των συναισθημάτων στη συνειδητοποίηση αυτού που έχει συμβεί. Δύσκολα περιγράφεται με λέξεις», εξομολογήθηκε σε συνέντευξή της στο περιοδικό In Style.
Όσον αφορά στον τρόπο με τον οποίο την άλλαξε η μητρότητα, η Βάσω Λασκαράκη σημείωσε πως επηρέασε τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται. «Σε αλλάζει σε όλα. Σε αλλάζει καθολικά. Ξαφνικά ο κόσμος σου αποκτά άλλο κέντρο. Αρχίζεις να σκέφτεσαι διαφορετικά, να φοβάσαι άλλα πράγματα και να αγαπάς περισσότερο», πρόσθεσε.
Περιγράφοντας τον εαυτό της ως μητέρα, η ηθοποιός ανέφερε: «Προσπαθώ να είμαι μια μητέρα παρούσα. Να ακούω, να καταλαβαίνω, να μην επιβάλλω απλώς κανόνες, αλλά να υπάρχει διάλογος. Δεν υπάρχει “τέλεια μητέρα”, υπάρχει όμως μια μητέρα που προσπαθεί».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
