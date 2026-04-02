Βάσω Λασκαράκη: Η πιο δυνατή ανάμνηση της ζωής μου είναι όταν κράτησα στην αγκαλιά μου την κόρη μου για πρώτη φορά
GALA
Ήταν μια στιγμή ατελείωτης ανυπομονησίας, αγωνίας, φόβου, χαράς, εκμυστηρεύτηκε η ηθοποιός

Στην πρώτη φορά που κράτησε στην αγκαλιά της την κόρη της ανέτρεξε η Βάσω Λασκαράκη, δηλώνοντας πως πρόκειται για την πιο δυνατή ανάμνηση της ζωής της. Η ηθοποιός που έχει αποκτήσει ένα παιδί με τον πρώην σύζυγό της, τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, εκμυστηρεύτηκε πως τα συναισθήματά της ήταν ανάμεικτα, αφού ένιωσε χαρά, φόβο, ταραχή και ένταση μαζί με ανυπομονησία.

«Είναι η πιο δυνατή ανάμνηση της ζωής μου. Ήταν μια στιγμή ατελείωτης ανυπομονησίας, αγωνίας και απροσδιόριστων συναισθημάτων φόβου, χαράς, ταραχής κι έντασης. Ώρα με την ώρα, μέρα με τη μέρα, τα πράγματα μπαίνουν σε σειρά και περνάς από το σοκ και τον καταιγισμό όλων των συναισθημάτων στη συνειδητοποίηση αυτού που έχει συμβεί. Δύσκολα περιγράφεται με λέξεις», εξομολογήθηκε σε συνέντευξή της στο περιοδικό In Style.

Όσον αφορά στον τρόπο με τον οποίο την άλλαξε η μητρότητα, η Βάσω Λασκαράκη σημείωσε πως επηρέασε τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται. «Σε αλλάζει σε όλα. Σε αλλάζει καθολικά. Ξαφνικά ο κόσμος σου αποκτά άλλο κέντρο. Αρχίζεις να σκέφτεσαι διαφορετικά, να φοβάσαι άλλα πράγματα και να αγαπάς περισσότερο», πρόσθεσε.

Περιγράφοντας τον εαυτό της ως μητέρα, η ηθοποιός ανέφερε: «Προσπαθώ να είμαι μια μητέρα παρούσα. Να ακούω, να καταλαβαίνω, να μην επιβάλλω απλώς κανόνες, αλλά να υπάρχει διάλογος. Δεν υπάρχει “τέλεια μητέρα”, υπάρχει όμως μια μητέρα που προσπαθεί».

Φωτογραφία: NDPPHOTO
Νέα εποχή στο Wellness Luxury Living

Η σειρά Sand Stone της Technogym, brand του Ομίλου Φάις, επανασυστήνει τον εξοπλισμό άσκησης μέσα από φυσικά υλικά και σχεδιασμό που ενσωματώνεται σε κάθε σύγχρονο περιβάλλον

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Northern Heights

Candy Bubbles

Billiards Classic

Sudoku

Free Kick Football

Bubble Tower

Find 500 Differences

Pocket Champions

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης