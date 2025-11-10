Βάσω Λασκαράκη: Η ανάρτηση για τα 12α γενέθλια της κόρης της - «Το πιο αστείο και σαρκαστικό κορίτσι»
Η ηθοποιός ευχήθηκε και δημόσια στην κόρη της μέσα από τα social media

Ιωάννα Μαρίνου
Τα 12 γενέθλιά της γιόρτασε η κόρη της Βάσως Λασκαράκη και του Γιάννη Τσιμιτσέλη και η ηθοποιός έκανε μια ανάρτηση στα social media για την ξεχωριστή μέρα.

Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Βάσω Λασκαράκη δημοσίευσε μια φωτογραφία της μικρής Εύας στην οποία ποζάρει στον εξωτερικό χώρο του Μουσείου του Λούβρου και της έστειλε και δημόσια τις ευχές της, περιγράφοντάς την παράλληλα ως το πιο αστείο, σαρκαστικό και καυστικό κορίτσι.

«Επίσημη έναρξη σεζόν: “Μαμά, σταμάτα σε παρακαλώ”. Η βασίλισσα του eye-roll και των ατακών μόλις έκλεισε τα 12. Χρόνια πολλά στο πιο αστείο, πιο καυστικό, πιο σαρκαστικό, πιο δικό μου παιδί δεν γίνεται», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της, θέλοντας να ευχηθεί και δημόσια στο παιδί της.

Δείτε τη δημοσίευσή της


Φωτογραφία: NDPPHOTO

