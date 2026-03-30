Κατσιμίχας για την κόρη του Μαριάνα: Όταν έμαθα ότι θα γίνω πατέρας, είπα «πού πας ρε μαλ***;» - Δεν έλεγε το επίθετό της για να μην την πουν ψώνιο
Κατσιμίχας για την κόρη του Μαριάνα: Όταν έμαθα ότι θα γίνω πατέρας, είπα «πού πας ρε μαλ***;» - Δεν έλεγε το επίθετό της για να μην την πουν ψώνιο
Ο τραγουδιστής μίλησε για τις πρώτες του σκέψεις όταν έμαθε πως θα γινόταν μπαμπάς, ενώ αποκάλυψε τη συμβουλή με την οποία πορεύεται η Μαριάνα Κατσιμίχα
«Πού πας ρε μαλ***;» ήταν το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε ο Πάνος Κατσιμίχας όταν έμαθε για την εγκυμοσύνη της τότε συντρόφου του, η οποία του χάρισε την κόρη του Μαριάνα.
Σε συνέντευξη που έδωσε ο τραγουδιστής στον Πάνο Χρυσοστόμου για το κανάλι του στο Youtube, μίλησε για τα πρώτα χρόνια που πέρασε μεγαλώνοντας το παιδί του, αποκαλύπτοντας πως για αρκετό διάστημα εκείνη δεν ήθελε να λέει το επίθετό της, για να μην την περάσουν οι συμμαθητές της και ο περίγυρός της για ψώνιο. Παράλληλα, μίλησε για το ταλέντο της στο τραγούδι και αποκάλυψε τη συμβουλή που της έχει δώσει.
Ο Πάνος Κατσιμίχας εξομολογήθηκε πως ενώ τρόμαξε αρχικά στη σκέψη πως θα γινόταν μπαμπάς, έπειτα ηρέμησε καθώς κατάλαβε πως κανείς δεν είναι γεννημένος γνωρίζοντας τι να κάνει ως γονιός: «Έμαθα μια μέρα ξαφνικά ότι η τότε σχέση μου, όπως το έλεγαν τότε, ήταν έγκυος. Έφαγα σεντόνι φίλε και είπα στον εαυτό μου "Πού πας ρε μαλ***; Ξέρεις πώς να μεγαλώσεις ένα παιδί;". Μέσα σε όλη αυτή τη θολούρα και τη σύγχυση, την απάντηση την έλαβα από τον τραγουδοποιό εντός μου. "Κανείς δεν γεννήθηκε μαθημένος σε αυτά ρε βλάκα", έτσι μου είπε. "Απλά μην της κάνεις ποτέ, αυτά που δεν θα ήθελες να κάνουν σε εσένα". Είπα "οκ, το' χω" και έτσι έκανα. Όσο ήταν παιδάκι, όλα ήταν ήσυχα. Αργότερα, όταν πήγε γυμνάσιο-λύκειο, αγρίεψε και δεν ήθελε να λέει το επώνυμό της, για να μην της λένε τα παιδιά στο σχολείο ότι είναι ψώνιο και κάτι τέτοια», είπε.
Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής επισήμανε πως ποτέ δεν "έσπρωξε" τη Μαριάνα Κατσιμίχα να ασχοληθεί με τη μουσική και το μόνο που της είχε πει είναι πως η ίδια θα αποφασίζει πάντα για τη ζωή της: «Θυμάμαι έναν Σεπτέμβρη, είχε μόλις κλείσει τα 18, και ήμασταν στο Βραχάτι. Γύρισα λοιπόν και της έδειξα ένα καΐκι στον μόλο και της είπα "Το βλέπεις αυτό; Ανέβα πάνω και ταξίδεψε τη ζωή σου, όπου και όπως θέλεις εσύ". Έτσι της μιλούσα πάντα, συνθηματικά. "Τη δική σου ζωή, εσύ και μόνο πρέπει να την οδηγήσεις. Εγώ θα είμαι πάντα κάπου εδώ γύρω", της είπα. Έτσι κι έγινε. Τα τελευταία πέντε χρόνια οδηγεί το καραβάκι της και την κόβω και καλή καπετάνισσα. Είχε ταλέντο, το ήξερα από τότε που ήταν πέντε χρονών. Είχε καλή φωνή και γενικότερα μουσική αντίληψη. Τώρα, τι θα το κάνει όλο αυτό το ταλέντο, εξαρτάται από το πόση δουλειά και αφοσίωση σκοπεύει να αφιερώσει σε αυτό. Πολύ απλά», εξομολογήθηκε.
Ακούστε όλη τη συνέντευξη εδώ
Η Μαριάνα Κατσιμίχα τις τελευταίες ημέρες έχει γίνει viral στα social media, μετά από βίντεο που δημοσιεύτηκε, όπου ερμηνεύει το «Βαλς των χαμένων ονείρων», ζωντανεύοντας αδημοσίευτους στίχους του σπουδαίου ποιητή Άλκη Αλκαίου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2012.
Σε συνέντευξη που έδωσε ο τραγουδιστής στον Πάνο Χρυσοστόμου για το κανάλι του στο Youtube, μίλησε για τα πρώτα χρόνια που πέρασε μεγαλώνοντας το παιδί του, αποκαλύπτοντας πως για αρκετό διάστημα εκείνη δεν ήθελε να λέει το επίθετό της, για να μην την περάσουν οι συμμαθητές της και ο περίγυρός της για ψώνιο. Παράλληλα, μίλησε για το ταλέντο της στο τραγούδι και αποκάλυψε τη συμβουλή που της έχει δώσει.
Ο Πάνος Κατσιμίχας εξομολογήθηκε πως ενώ τρόμαξε αρχικά στη σκέψη πως θα γινόταν μπαμπάς, έπειτα ηρέμησε καθώς κατάλαβε πως κανείς δεν είναι γεννημένος γνωρίζοντας τι να κάνει ως γονιός: «Έμαθα μια μέρα ξαφνικά ότι η τότε σχέση μου, όπως το έλεγαν τότε, ήταν έγκυος. Έφαγα σεντόνι φίλε και είπα στον εαυτό μου "Πού πας ρε μαλ***; Ξέρεις πώς να μεγαλώσεις ένα παιδί;". Μέσα σε όλη αυτή τη θολούρα και τη σύγχυση, την απάντηση την έλαβα από τον τραγουδοποιό εντός μου. "Κανείς δεν γεννήθηκε μαθημένος σε αυτά ρε βλάκα", έτσι μου είπε. "Απλά μην της κάνεις ποτέ, αυτά που δεν θα ήθελες να κάνουν σε εσένα". Είπα "οκ, το' χω" και έτσι έκανα. Όσο ήταν παιδάκι, όλα ήταν ήσυχα. Αργότερα, όταν πήγε γυμνάσιο-λύκειο, αγρίεψε και δεν ήθελε να λέει το επώνυμό της, για να μην της λένε τα παιδιά στο σχολείο ότι είναι ψώνιο και κάτι τέτοια», είπε.
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής επισήμανε πως ποτέ δεν "έσπρωξε" τη Μαριάνα Κατσιμίχα να ασχοληθεί με τη μουσική και το μόνο που της είχε πει είναι πως η ίδια θα αποφασίζει πάντα για τη ζωή της: «Θυμάμαι έναν Σεπτέμβρη, είχε μόλις κλείσει τα 18, και ήμασταν στο Βραχάτι. Γύρισα λοιπόν και της έδειξα ένα καΐκι στον μόλο και της είπα "Το βλέπεις αυτό; Ανέβα πάνω και ταξίδεψε τη ζωή σου, όπου και όπως θέλεις εσύ". Έτσι της μιλούσα πάντα, συνθηματικά. "Τη δική σου ζωή, εσύ και μόνο πρέπει να την οδηγήσεις. Εγώ θα είμαι πάντα κάπου εδώ γύρω", της είπα. Έτσι κι έγινε. Τα τελευταία πέντε χρόνια οδηγεί το καραβάκι της και την κόβω και καλή καπετάνισσα. Είχε ταλέντο, το ήξερα από τότε που ήταν πέντε χρονών. Είχε καλή φωνή και γενικότερα μουσική αντίληψη. Τώρα, τι θα το κάνει όλο αυτό το ταλέντο, εξαρτάται από το πόση δουλειά και αφοσίωση σκοπεύει να αφιερώσει σε αυτό. Πολύ απλά», εξομολογήθηκε.
Ακούστε όλη τη συνέντευξη εδώ
Η Μαριάνα Κατσιμίχα τις τελευταίες ημέρες έχει γίνει viral στα social media, μετά από βίντεο που δημοσιεύτηκε, όπου ερμηνεύει το «Βαλς των χαμένων ονείρων», ζωντανεύοντας αδημοσίευτους στίχους του σπουδαίου ποιητή Άλκη Αλκαίου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2012.
