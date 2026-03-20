Μαριάνα Κατσιμίχα: «Προσπαθώ να φανώ αντάξια του ονόματός μου» - Ποια συνεργασία αποτελεί το μεγάλο της όνειρο
Η κόρη του Πάνου Κατσιμίχα μίλησε για τη σχέση με τον πατέρα της, αλλά και για το viral κομμάτι της «Το Βαλς των ονείρων»
Τη σχέση με τον πατέρα της, Πάνο Κατσιμίχα περιέγραψε η Μαριάνα Κατσιμίχα, αναφέροντας ότι είναι υποστηρικτικός μαζί της και πως τον συμβουλεύεται στα βήματά της.
Η κόρη του τραγουδιστή το τελευταίο διάστημα έχει γίνει viral μέσω του κομματιού της «Το Βαλς των ονείρων». Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Buongiorno» που προβλήθηκε την Παρασκευή 20 Μαρτίου, η Μαριάνα Κατσιμίχα μοιράστηκε μεταξύ άλλων τη συμβουλή που της έχει δώσει ο πατέρας της.
Όπως είπε: «Ο πατέρας μου είναι πολύ υποστηρικτικός μαζί μου, τον συμβουλεύομαι αρκετά. Αυτό που μου λέει είναι ότι αν σταματήσω να βλέπω τη μουσική με ρομαντικό τρόπο, όπως τώρα, να σταματήσω να το κάνω. Έχει γίνει μια τεράστια κουβέντα γύρω από αυτό και το πώς βλέπουμε και οι δυο τη μουσική, και πώς τη βλέπει κι εκείνος μέχρι και σήμερα».
Στη συνέχεια, μίλησε για το «βάρος» που φέρει το επίθετό της και πώς το αντιμετωπίζει στη μουσική πορεία της: «Δεν θεωρώ βαρύ το επίθετό μου με την κακή έννοια. Είναι βαρύ γιατί κουβαλάει μια ιστορία. Οπότε προσπαθώ να φανώ αντάξια, αν το καταφέρνω, σε αυτό το όνομα που έχω και να νιώθω ότι κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ γι’ αυτό».
Σε άλλο σημείο, η Μαριάνα Κατσιμίχα μίλησε επίσης για την επιτυχία του τραγουδιού της και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στα πρώτα βήματά της στον χώρο της μουσικής: «Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό με το τραγούδι. Σε καμία περίπτωση δεν το περίμενα όλο αυτό. Δε νομίζω ότι κάποιος που γίνεται viral στα social, το περιμένει ότι θα γίνει. Δεν έχω καταλάβει ποιο είναι αυτό το κλικ που γίνεται και κάτι γίνεται viral, δεν το έχω πιάσει ακόμα το νόημα. Σίγουρα στην αρχή υπήρχαν δυσκολίες. Σίγουρα έκανα και άλλες δουλειές παράλληλα, μέχρι και πρόσφατα. Δούλευα στην εστίαση, δούλευα πωλήτρια, πρόσεχα παιδάκια. Αυτό σιγά σιγά άρχισε να μπαίνει πιο ενεργά στη ζωή μου και με κάποιες συγκυρίες άρχισε να ανοίγει λίγο το πράγμα».
Τέλος, αναφέρθηκε σε συνεργασίες της και στα όνειρά της: «Έχω συνεργαστεί με τον Γιώργο Νταλάρα, έχω συμμετάσχει σε συναυλίες του. Το μεγαλύτερό μου όνειρο θα ήταν να συνεργαστώ με την Χάρις Αλεξίου που δυστυχώς έχει αποσυρθεί. Αν μας ακούει πάντως…».
Το viral τραγούδι της Μαριάνα Κατσιμίχα, «Το βαλς των χαμένων ονείρων», με στίχους του Άλκη Αλκαίου και μουσική του Δημήτρη Καρρά, μετονομάστηκε σε «Το Βαλς των ονείρων» κατόπιν αιτήματος του Γιώργου Χατζιδάκι, γιου του Μάνου Χατζιδάκι και κληρονόμου του, και έπειτα από συνεννόηση με τους κληρονόμους του Άλκη Αλκαίου, σύμφωνα με τη δισκογραφική εταιρεία Ogdoo.
Το κομμάτι, που έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλές στα social media, μελοποιεί αδημοσίευτους στίχους του Άλκη Αλκαίου και συνδυάζει λυρισμό με έντονη συναισθηματική φόρτιση. Η ερμηνεία της Μαριάνας Κατσιμίχα προσδίδει στο τραγούδι ευαισθησία και εσωτερικότητα. Το «Βαλς των ονείρων» παρουσιάστηκε σε δύο εκτελέσεις στους ραδιοφωνικούς σταθμούς Μελωδία 99,2 και Ελληνικός 93,2: η μία μόνο με τη φωνή της και η άλλη με τη συμμετοχή του Δημήτρη Μπάκουλη, με αποτέλεσμα και οι δύο εκδοχές να κερδίσουν γρήγορα την προσοχή του κοινού και να διαδοθούν ευρέως στα social media.
