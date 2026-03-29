Ελεονώρα Μελέτη: Ο σύζυγός μου είναι ένα εξαιρετικό αρσενικό πρότυπο, ιδανικό για την κόρη μας
Ελεωνόρα Μελέτη Θοδωρής Μαροσούλης

Δείχνει στο κορίτσι του πώς πρέπει να αγαπιέται από έναν άντρα, τόνισε η ευρωβουλευτής της ΝΔ για τον Θοδωρή Μαροσούλη

Εξαιρετικό αρσενικό πρότυπο χαρακτήρισε τον σύζυγό της η Ελεονώρα Μελέτη. Η παρουσιάστρια και ευρωβουλευτής της ΝΔ έκανε μία αναφορά στον Θοδωρή Μαροσούλη, ενώ μιλούσε για το πώς προετοιμάζει την κόρη τους, ώστε να αναγνωρίζει τις κακοποιητικές συμπεριφορές. Σε αυτή την προσπάθεια, είναι ιδιαίτερα καθοριστική η παρουσία του συζύγου της, αφού ως πατέρας της δείχνει πώς πρέπει να αγαπάει ένας άντρας.

«Στην κόρη μου προσπαθώ να της εξηγήσω ότι πρέπει να σεβόμαστε τον εαυτό μας, την αξιοπρέπειά μας για να μπορούμε να αναγνωρίζουμε αν και οι άλλοι μας σέβονται. Και όταν βλέπουμε ότι δεν μας σέβονται, αποχωρούμε. Ούτε παρακαλούμε, ούτε διαπραγματευόμαστε, ούτε υπομένουμε, ούτε ελπίζουμε. Τα κακοποιητικά περιβάλλοντα είναι ξεκάθαρα», εξήγησε η Ελεωνόρα Μελέτη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», την Κυριακή 29 Μαρτίου.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 06:15


Τότε, ήταν που περιέγραψε τον σύζυγό της ως ένα ιδανικό αντρικό πρότυπο για το παιδί τους, αφού δείχνει τον τρόπο με τον οποίο ένας άντρας θα έπρεπε να εκφράζει την αγάπη του προς τις γυναίκες.  Συγκεκριμένα, σημείωσε: «Πρέπει να αποχωρούμε. Και προσπαθώ να της δώσω να καταλάβει ότι αξίζει και να τη σέβονται και να αγαπιέται και να τη φροντίζουν. Βοηθάει πάρα πολύ και το ότι έχω ένα εξαιρετικό αρσενικό πρότυπο μέσα στο σπίτι. Είναι ιδανικό πρότυπο για μια κοπέλα αυτό το πρότυπο που έχει ο Θοδωρής. Είναι συγκινητικό το πόσο καλό αρσενικό πρότυπο είναι. Είναι από τους μπαμπάδες που είναι τρυφερός, είναι εκδηλωτικός. Δείχνει δηλαδή στο κορίτσι του πώς πρέπει να αγαπιέται από έναν άντρα. Το δείχνει και μέσα από τη στάση του σε μένα, και μέσα από τη στάση του στο παιδί. Θεωρώ λοιπόν ότι, παίρνει ερεθίσματα του πώς να αναγνωρίζει πού μένει και πού φεύγει».

Φωτογραφία: NDPPHOTO
