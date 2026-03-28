Μαρινέλλα: Από το «Άνοιξε πέτρα» και το «Τα λόγια είναι περιττά» μέχρι το «Καμιά φορά» - Οι μεγάλες επιτυχίες της σπουδαίας ερμηνεύτριας

Το 1973 υπήρξε ιδιαίτερα παραγωγική χρονιά, με τραγούδια όπως το «Δεν είμ’ εγώ», που συγκαταλέγεται στις πιο αναγνωρίσιμες ερμηνείες της, αλλά και το «Κρίμα το μπόι σου», αποτέλεσμα της συνεργασίας της με τον Άκη Πάνου.Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και το «Θα ’θελα να ’σουν (Αγάπη μου)», από τη συνεργασία της με τον Κώστα Χατζή, το οποίο ξεχώρισε για την απήχησή του στο κοινό, ενώ το «Σήμερα» παρέμεινε ένα από τα τραγούδια που συνδέθηκαν με τη φωνή της.Στις επιτυχίες που ξεχώρισαν περιλαμβάνεται και το «Ποιος είναι αυτός», το οποίο συνέβαλε στη διαμόρφωση του ευρύτερου ρεπερτορίου της.Το 1970 κυκλοφόρησε το «Τη βραδιά μου απόψε μη μου τη χαλάς» και συμπεριλήφθηκε στον δίσκο «Ένα τραγούδι είναι η ζωή μου».Το «Άμα δείτε το φεγγάρι» (1968) ανήκει στα πρώιμα και αναγνωρίσιμα κομμάτια της. Τη μουσική έγραψε ο Μίμης Πλέσσας και τους στίχους ο Λευτέρης Παπαδόπουλος.