Μαρινέλλα: Από το «Άνοιξε πέτρα» και το «Τα λόγια είναι περιττά» μέχρι το «Καμιά φορά» - Οι μεγάλες επιτυχίες της σπουδαίας ερμηνεύτριας
Οι αξεπέραστες επιτυχίες που σφράγισαν την πορεία της μεγάλης τραγουδίστριας στο ελληνικό πεντάγραμμο

Μία από τις σημαντικότερες φωνές του ελληνικού τραγουδιού υπήρξε η Μαρινέλλα, με ένα ρεπερτόριο που περιλάμβανε αμέτρητες επιτυχίες, οι οποίες άφησαν ισχυρό αποτύπωμα στη μουσική σκηνή και συνδέθηκαν με διαφορετικές περιόδους της καλλιτεχνικής της διαδρομής. Από το «Άνοιξε πέτρα» και το «Καμιά φορά» έως το «Τα λόγια είναι περιττά», η ερμηνεύτρια κατέγραψε μια συνεχή παρουσία στη δισκογραφία.

Η Μαρινέλλα πέθανε σε ηλικία 87 ετών, έπειτα από επιπλοκές που προκλήθηκαν από σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο, το οποίο είχε υποστεί στη σκηνή του Ηρωδείου τον Σεπτέμβριο του 2024. Η μεγάλη τραγουδίστρια άφησε την τελευταία της πνοή στο σπίτι της, με την οικογένειά της να γνωστοποιεί την απώλεια μέσω ανακοίνωσης, στην οποία ανέφερε: «Με βαθιά θλίψη σας ανακοινώνουμε την απώλεια της Μαρινέλλας, αγαπημένης μας μητέρας και γιαγιάς, η οποία κατέληξε στο σπίτι της, σήμερα 28 Μαρτίου 2026 στις 18:00».

Στη διάρκεια της μακράς πορείας της, ερμήνευσε τραγούδια που γνώρισαν ευρεία απήχηση και διατηρήθηκαν διαχρονικά στη μνήμη του κοινού. Ανάμεσά τους ξεχώρισε το «Άνοιξε πέτρα» (1971) σε μουσική  του Μίμη Πλέσσα, το οποίο αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια της.

Μαρινέλλα - Άνοιξε Πέτρα - Official Audio Release

Το «Εγώ κι εσύ», γνωστό και ως «Τα λόγια είναι περιττά», συγκαταλέγεται ανάμεσα στα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια της Μαρινέλλας και θεωρείται από πολλούς ως ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια της καριέρας της. Συνδέθηκε με την επαγγελματική της πορεία και τον προσωπικό της βίο, ιδιαίτερα με τον Τόλη Βοσκόπουλο. Η πρώτη του κυκλοφορία έγινε το 1974, σε μουσική του Τόλη Βοσκόπουλου και στίχους του Μίμη Θειόπουλου.

Μαρινέλλα - ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΤΤΑ (English Subtitles)

Το τραγούδι «Καμιά φορά» αποτελεί εξίσου μία από τις διαχρονικές επιτυχίες της. Κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1983 στον δίσκο «Για Σένα Τον Άγνωστο» και ξεχώρισε για τη μουσική του, σε σύνθεση του Γιώργου Χατζηνάσιου, και τους στίχους του Μιχάλη Μπουρμπούλη.

Καμιά φορά (Μαρινέλλα)


Σημαντικό σταθμό στη δισκογραφία της αποτέλεσε το «Σταλιά - Σταλιά» (1968), η πρώτη μεγάλη σόλο επιτυχία της σε μουσική του Γιώργου Ζαμπέτα, με την οποία καθιερώθηκε ως αυτόνομη ερμηνεύτρια στο ελληνικό τραγούδι.

Μαρινέλλα - Σταλιά Σταλιά - Official Audio Release

Το 1973 υπήρξε ιδιαίτερα παραγωγική χρονιά, με τραγούδια όπως το «Δεν είμ’ εγώ», που συγκαταλέγεται στις πιο αναγνωρίσιμες ερμηνείες της, αλλά και το «Κρίμα το μπόι σου», αποτέλεσμα της συνεργασίας της με τον Άκη Πάνου.

Μαρινέλλα - Κρίμα Το Μπόι Σου - Official Audio Release

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και το «Θα ’θελα να ’σουν (Αγάπη μου)», από τη συνεργασία της με τον Κώστα Χατζή, το οποίο ξεχώρισε για την απήχησή του στο κοινό, ενώ το «Σήμερα» παρέμεινε ένα από τα τραγούδια που συνδέθηκαν με τη φωνή της.

Tha 'thela Na Isoun (Agapi Mou)

Στις επιτυχίες που ξεχώρισαν περιλαμβάνεται και το «Ποιος είναι αυτός», το οποίο συνέβαλε στη διαμόρφωση του ευρύτερου ρεπερτορίου της.

Μαρινέλλα - Ποιος Είν΄ Αυτός - Official Audio Release

Το 1970 κυκλοφόρησε το «Τη βραδιά μου απόψε μη μου τη χαλάς» και συμπεριλήφθηκε στον δίσκο «Ένα τραγούδι είναι η ζωή μου».

Μαρινέλλα - ΤΗ ΒΡΑΔΙΑ ΜΟΥ ΑΠΟΨΕ (English Subtitles)

Το «Άμα δείτε το φεγγάρι» (1968) ανήκει στα πρώιμα και αναγνωρίσιμα κομμάτια της. Τη μουσική έγραψε ο Μίμης Πλέσσας και τους στίχους ο Λευτέρης Παπαδόπουλος.

Μαρινέλλα - Αμα Δείτε Το Φεγγάρι - Official Audio Release
Σχετικά Άρθρα

Dialectica: Το ελληνικό success story στον κλάδο της επιχειρηματικής πληροφόρησης

Για 6η συνεχόμενη χρονιά, η Dialectica συγκαταλέγεται στις 1000 ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες της Ευρώπης, σύμφωνα με τη λίστα FT1000: Europe’s Fastest Growing Companies που δημοσιεύουν οι Financial Times σε συνεργασία με τη Statista.

Πώς μπορούμε να έχουμε καθαρό σπίτι και περισσότερη ελευθερία με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης (Ai)

Η προηγμένη τεχνολογία της Dyson Spot+Scrub AI Robot αναλαμβάνει τη δύσκολη δουλειά και εμείς μπορούμε να απολαύσουμε ένα άνετο και πεντακάθαρο σπίτι, ακριβώς όπως το θέλουμε.

