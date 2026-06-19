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Στον Άγιο Ευστράτιο τίμησαν τον πιλότο Νικόλαο Σιαλμά με την κάσκα του να επιστρέφει στον τόπο όπου έχασε τη ζωή του, φωτογραφίες
Στον Άγιο Ευστράτιο τίμησαν τον πιλότο Νικόλαο Σιαλμά με την κάσκα του να επιστρέφει στον τόπο όπου έχασε τη ζωή του, φωτογραφίες
Στο επιβλητικό μνημείο που δεσπόζει πάνω από το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου, τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση και αποδόθηκαν οι δέουσες στρατιωτικές τιμές από τις Ένοπλες Δυνάμεις και την Πολεμική Αεροπορία
Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και υπερηφάνειας πραγματοποιήθηκαν σήμερα στον Άγιο Ευστράτιο οι εκδηλώσεις Τιμής και Μνήμης για τον ήρωα αεροπόρο, Νικόλαο Σιαλμά. Στο επιβλητικό μνημείο που δεσπόζει πάνω από το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου, τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση και αποδόθηκαν οι δέουσες στρατιωτικές τιμές από τις Ένοπλες Δυνάμεις και την Πολεμική Αεροπορία.
Όπως αναφέρει το limnoslive.gr, παρόντες ήταν εκπρόσωποι της πολιτείας, των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και απλοί πολίτες που ταξίδεψαν για να αποτίσουν φόρο τιμής στον άνθρωπο που έγινε σύμβολο αυταπάρνησης και προσφοράς.
Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η παρουσία του αδελφού του ήρωα, ο οποίος βρέθηκε και φέτος στον τόπο της θυσίας, κρατώντας ζωντανή τη μνήμη του Νικόλαου Σιαλμά και μεταφέροντας το διαχρονικό μήνυμα της θυσίας του στις νεότερες γενιές.
Δείτε φωτογραφίες
Ξεχωριστό συμβολισμό αποκτά και η απόφαση να μεταφερθεί στον Άγιο Ευστράτιο και φέτος το μοναδικό προσωπικό αντικείμενο που διασώθηκε από τον αδικοχαμένο πιλότο, το κράνος του. Η κάσκα που φυλάσσεται στο Μουσείο της Πολεμικής Αεροπορίας, ένα σιωπηλό αλλά ισχυρό σύμβολο μνήμης. Ένα αντικείμενο που κουβαλά το βάρος της ιστορίας, της θυσίας και της εθνικής αξιοπρέπειας.
Σαν σήμερα πριν από 33 χρόνια, ο Υποσμηναγός Νικόλαος Σιαλμάς άφησε την τελευταία του πνοή στο Αιγαίο, σε ηλικία μόλις 27 ετών, υπερασπιζόμενος τον ελληνικό ουρανό. Ένας νέος άνθρωπος ένας αετός της Πολεμικής Αεροπορίας που δεν δίστασε ούτε στιγμή να εκτελέσει το καθήκον του μέχρι τέλους.
Ο ιπτάμενος της 342 Μοίρας Παντός Καιρού της 114 Πτέρυγας Μάχης έχασε τη ζωή του με το μαχητικό αεροσκάφος F-1CG κατά τη διάρκεια αερομαχίας στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή νότια του Αγίου Ευστρατίου. Έγινε ο πρώτος Έλληνας πιλότος που έπεσε κατά την αναχαίτιση τουρκικών μαχητικών σε περίοδο ειρήνης, γράφοντας το όνομά του με ανεξίτηλα γράμματα στην ιστορία της Πολεμικής Αεροπορίας και του Έθνους.
Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με χαιρετισμούς και ομιλίες στο Μνημείο Πεσόντων Αεροπόρων, στην κεντρική πλατεία του Αγίου Ευστρατίου, εκεί όπου η μνήμη μετατρέπεται σε χρέος και η ιστορία σε παρακαταθήκη για το μέλλον.
Όπως αναφέρει το limnoslive.gr, παρόντες ήταν εκπρόσωποι της πολιτείας, των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και απλοί πολίτες που ταξίδεψαν για να αποτίσουν φόρο τιμής στον άνθρωπο που έγινε σύμβολο αυταπάρνησης και προσφοράς.
Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η παρουσία του αδελφού του ήρωα, ο οποίος βρέθηκε και φέτος στον τόπο της θυσίας, κρατώντας ζωντανή τη μνήμη του Νικόλαου Σιαλμά και μεταφέροντας το διαχρονικό μήνυμα της θυσίας του στις νεότερες γενιές.
Δείτε φωτογραφίες
Ξεχωριστό συμβολισμό αποκτά και η απόφαση να μεταφερθεί στον Άγιο Ευστράτιο και φέτος το μοναδικό προσωπικό αντικείμενο που διασώθηκε από τον αδικοχαμένο πιλότο, το κράνος του. Η κάσκα που φυλάσσεται στο Μουσείο της Πολεμικής Αεροπορίας, ένα σιωπηλό αλλά ισχυρό σύμβολο μνήμης. Ένα αντικείμενο που κουβαλά το βάρος της ιστορίας, της θυσίας και της εθνικής αξιοπρέπειας.
Το μοναδικό προσωπικό αντικείμενο που διασώθηκε
Σαν σήμερα πριν από 33 χρόνια, ο Υποσμηναγός Νικόλαος Σιαλμάς άφησε την τελευταία του πνοή στο Αιγαίο, σε ηλικία μόλις 27 ετών, υπερασπιζόμενος τον ελληνικό ουρανό. Ένας νέος άνθρωπος ένας αετός της Πολεμικής Αεροπορίας που δεν δίστασε ούτε στιγμή να εκτελέσει το καθήκον του μέχρι τέλους.
Ο ιπτάμενος της 342 Μοίρας Παντός Καιρού της 114 Πτέρυγας Μάχης έχασε τη ζωή του με το μαχητικό αεροσκάφος F-1CG κατά τη διάρκεια αερομαχίας στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή νότια του Αγίου Ευστρατίου. Έγινε ο πρώτος Έλληνας πιλότος που έπεσε κατά την αναχαίτιση τουρκικών μαχητικών σε περίοδο ειρήνης, γράφοντας το όνομά του με ανεξίτηλα γράμματα στην ιστορία της Πολεμικής Αεροπορίας και του Έθνους.
Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με χαιρετισμούς και ομιλίες στο Μνημείο Πεσόντων Αεροπόρων, στην κεντρική πλατεία του Αγίου Ευστρατίου, εκεί όπου η μνήμη μετατρέπεται σε χρέος και η ιστορία σε παρακαταθήκη για το μέλλον.
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