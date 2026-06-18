Υπόθεση Πελικό στη Βρετανία: Ξύπνησα και βρήκα έναν άγνωστο να με βιάζει και τον σύζυγό μου να παρακολουθεί

Η γυναίκα που αναφέρεται ως «Λούσι» μίλησε δημόσια για την πολυετή κακοποίηση, μετά την καταδίκη του πρώην συζύγου της σε 15 χρόνια φυλάκισης - Ζητά να εντοπιστούν και οι υπόλοιποι άνδρες που φέρεται να εμπλέκονται