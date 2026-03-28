Έλενα Χριστοπούλου: Έχω αγαπήσει υπερβολικά τους λάθος ανθρώπους στη ζωή μου
Έχω κάνει το λάθος να προσπαθήσω να τους αλλάξω και έχω χάσει χρόνια, πρόσθεσε η booker
Τους λάθος ανθρώπους υποστήριξε πως έχει αγαπήσει στη ζωή της η Έλενα Χριστοπούλου. Η προσπάθειά της δε να τους αλλάξει της κόστισε, αφού όπως είπε, το αποτέλεσμα ήταν να χάσει χρόνια. Η πεποίθησή της αυτή έχει να κάνει, τόνισε η booker, με το ότι συνδέεται πολύ έντονα με ορισμένα άτομα. Αυτό όμως, σύμφωνα με την ίδια, αποδεικνύεται το μεγαλύτερο ελάττωμά της.
«Έχω αγαπήσει υπερβολικά τους λάθος ανθρώπους στη ζωή μου. Όλα τα χρόνια της ζωής μου και δεν μιλάω για κανέναν συγκεκριμένα. Ο λάθος άνθρωπος είναι τελικά αυτός που δεν μου πάει εμένα και δεν μου κολλάει στη νοοτροπία, την παιδεία, τον τρόπο σκέψης. Κατά καιρούς έχω κάνει το λάθος να προσπαθήσω να τους αλλάξω για να μπορέσω να συνυπάρξω. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο λάθος μου. Έχω χάσει χρόνια. Είμαι ''επαγγελματίας'' σε αυτό. Δεν ξεκολλάω με τίποπα, είναι σαν να έχω ρίζες», είπε καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπής της Νάνσυς Παραδεισανού.
Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξής της
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Έλενα Χριστοπούλου αρνήθηκε να τοποθετηθεί σχετικά με τη δικαστική διαμάχη της με την άλλοτε συνεργάτιδα και φίλη της, την Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Όταν έρθει όμως η κατάλληλη στιγμή θα μιλήσει. «Δεν μπορώ να πω δημόσια πάρα πολλά πράγματα, ούτε για τα δικαστικά μου μπορώ να μιλήσω, από επιλογή. Γιατί δεν θέλω, μια χαρά με αφήνουν οι δικηγόροι μου, δεν θέλω. Θα έρθει η ώρα», σημείωσε.
Μεταξύ άλλων, η booker αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τα αρνητικά σχόλια, λέγοντας: «Έχουν πει και για εμένα πολλά. Έχω μια ψυχραιμία, ανέκαθεν. Και στα κουτσομπολιά έχω ψυχραιμία και σε αυτά που έχουν φτάσει στα αυτιά μου έχω ψυχραιμία. Και για άλλου ανθρώπους που αγαπώ και με αφορούν, πάντοτε είμαι λίγο μάσκα και λέω θα το διαχειριστώ».
