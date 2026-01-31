Έλενα Χριστοπούλου: Πλέον δεν θέλω να μπλέκω τη φιλία με τη δουλειά, μου έγινε μάθημα
Η φιλία έχει να κάνει με τους ανθρώπους πάρα πολύ, ανέφερε η booker
Για τη φιλία και τη δουλειά της μίλησε η Έλενα Χριστοπούλου, τονίζοντας πως πλέον της έχει γίνει μάθημα και είναι δύο πράγματα τα οποία δεν θέλει να μπλέκει.
Η booker εξήγησε πως θέλει όλοι να τα πηγαίνουν καλά, αλλά δεν θέλει πια να μπερδεύει τη φιλία με το επαγγελματικό κομμάτι. Στη συνέντευξη που έδωσε το Σάββατο 31 Ιανουαρίου στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα» η Έλενα Χριστοπούλου αναφέρθηκε και στη γνώμη του κόσμου και στον τρόπο που την αντιμετωπίζει, αλλά και στα πρόσωπα που θα είναι δίπλα της πάντα.
Για το κομμάτι της φιλίας και της δουλειάς, είπε: «Η φιλία έχει να κάνει με τους ανθρώπους πάρα πολύ. Οι γυναίκες, πολλές φορές έχουμε μεγάλο ανταγωνισμό, είτε φαίνεται είτε δεν φαίνεται. Θέλουμε να τα πηγαίνουμε καλύτερα από άλλες γυναίκες και να προσποιούμαστε με τη χαρά τους. Εμένα η κουλτούρα μου είναι ότι θέλω να τα πηγαίνουν οι άνθρωποι καλά, ανεξάρτητα αν είναι άντρες ή γυναίκες, είτε φαίνεται είτε όχι, είτε το καταλαβαίνει ο άλλος είτε ο όχι. Πλέον δεν θέλω να μπλέκω τη φιλία με τη δουλειά και αυτό για μένα είναι ένα μεγάλο μάθημα».
Σε άλλο σημείο, η Έλενα Χριστοπούλου απαντά για τα σχόλια που μπορεί να έχει δεχτεί και να την έχουν ενοχλήσει: «Μήνυμα δεν έχω στείλει σε κανέναν ποτέ για κάποιο σχόλιο και η αλήθεια είναι ότι έχω περάσει πολύ πιο δύσκολα. Δεν έχω σηκώσει ούτε το τηλέφωνό μου. Και επειδή έχω περάσει μέσα μου ένα πένθος το τελευταίο μεγάλο χρονικό διάστημα, τώρα πια – όχι ότι δεν με ενδιαφέρει, με ενδιαφέρει τι λέει ο κόσμος – αλλά δεν το παίρνω μέσα μου. Μεγαλώνω και μαθαίνω όπως όλοι. Παθήματα που μου γίνονται μαθήματα. Έχω πάθει κι άλλες φορές και δεν έχω μάθει».
Όσον αφορά στο πώς αλλάζουν οι άνθρωποι με την επιτυχία, είπε: «Οι άνθρωποι νομίζουν ότι όλα είναι δεδομένα, στη δυσκολία ότι τα έχουν κάνει όλα μόνοι τους».
Τέλος, η booker δήλωσε για τους ανθρώπους που είναι πάντα δίπλα της, ακόμη κι όταν όλα καταρρέουν: «Αν γίνει κάτι και χαθούν όλα, δίπλα μου θα είναι ο σύντροφός μου και οι φίλοι μου που έχουν αποδείξει ότι είναι πολύ δίπλα μου».
