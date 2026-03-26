Ο Τζος Ντουχάμελ ένιωθε να επισκιάζεται από τη Φέργκι στον γάμο τους: Εκείνη ήταν τεράστιο αστέρι, δήλωσε
Ήταν μάλλον περισσότερο θέμα του δικού μου εγωισμού παρά οτιδήποτε άλλο, τόνισε ο ηθοποιός για την τραγουδίστρια και πρώην σύζυγό του
Στην περίοδο που υπήρξε παντρεμένος με τη Φέργκι, ανέτρεξε ο Τζος Ντουχάμελ, εξηγώντας πώς ένιωθε που η τραγουδίστρια ήταν πιο δημοφιλής από εκείνον.
Οι δυο τους γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της σειράς «Las Vegas», παντρεύτηκαν το 2007 και απέκτησαν έναν γιο, τον 12χρονο σήμερα Άξλ. Η Φέργκι και ο Ντουχάμελ αιφνιδίασαν τους θαυμαστές τους όταν ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους το 2017, ενώ το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε δύο χρόνια αργότερα. Το πρώην ζευγάρι διατηρεί καλές σχέσεις έχοντας συνεπιμέλεια του παιδιού τους, ενώ η τραγουδίστρια φαίνεται να έχει φιλική σχέση και με τη νέα σύζυγο του ηθοποιού, Όντρα Μάρι, με την οποία παντρεύτηκε το 2022.
Μιλώντας στην εκπομπή «The Megyn Kelly Show» με τη Μέγκιν Κέλι, ο ηθοποιός αναφέρθηκε ανοιχτά στο πώς ένιωθε βρισκόμενος «στη σκιά» της πρώτης του συζύγου. Όπως είπε για τη μετάβαση αυτή: «Ήταν μια μεγάλη αλλαγή γιατί ξαφνικά ήμουν... Εκείνη ήταν ένα τεράστιο αστέρι εκείνη την περίοδο, οπότε ήταν μια μεγάλη προσαρμογή για μένα, αν είμαι ειλικρινής».
Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι οι ανασφάλειές του για τη διαφορά στη φήμη τους σχετίζονταν περισσότερο με τον ίδιο: «Ήταν μάλλον περισσότερο θέμα του δικού μου εγωισμού παρά οτιδήποτε άλλο. Δεν νομίζω ότι την επηρέαζε όσο πιθανότατα επηρέαζε εμένα. Αλλά εκείνη ήταν ένα τεράστιο αστέρι τότε και ξαφνικά βρίσκεσαι κάπως σε αυτή τη σκιά πολλές φορές».
Όταν ρωτήθηκε αν οι σύζυγοι διάσημων τραγουδιστριών βιώνουν τον ίδιο φόβο —όπως οι σύζυγοι αντρών ροκ σταρ— ότι οι σύντροφοί τους προσεγγίζονται ερωτικά από θαυμαστές, απάντησε: «Δεν ξέρω την απάντηση σε αυτή την ερώτηση», προσθέτοντας ότι τέτοιες σκέψεις «δεν» πέρασαν από το μυαλό του κατά τη διάρκεια του γάμου τους.
Για τη σημερινή τους σχέση υπογράμμισε: «Άκου, η Φέργκι και εγώ έχουμε μια εξαιρετική σχέση. Μεγαλώνουμε μαζί τον γιο μας Αξλ. Είναι μια εξαιρετική μητέρα. Είμαι τώρα εξαιρετικά ευτυχισμένος παντρεμένος με τη σύζυγό μου. Αλλά ξέρεις, η Fergs είναι ένας πολύ φυσιολογικός άνθρωπος στο τέλος της ημέρας. Καλή μητέρα. Έχουμε μια πολύ καλή σχέση. Εκείνη και η σύζυγός μου τα πηγαίνουν πραγματικά πολύ καλά».
Τα λεγόμενά του έρχονται μετά από πληροφορίες που μετέδωσε η Daily Mail για τους λόγους του χωρισμού τους. Πηγή κοντά στο πρώην ζευγάρι ανέφερε: «Ο Τζος ήθελε πραγματικά να κάνει περισσότερα παιδιά και η Φέργκι ήταν πολύ ικανοποιημένη με το να έχει ένα και αυτό αποτέλεσε ένα μεγάλο σημείο καμπής στον γάμο τους».
Η ίδια πηγή επισήμανε τις διαφορές στους χαρακτήρες τους: «Είναι πιο κοινωνικός τύπος, ενώ η Φέργκι είναι πιο συγκρατημένη και ήσυχη. Είναι και οι δύο καλοί άνθρωποι, αλλά είχαν διαφορετικές κατευθύνσεις στο τι ήθελαν από τη ζωή, ειδικά στο θέμα της οικογένειας. Η Φέργκι θεωρεί ότι ο Τζος είναι ένας εξαιρετικός πατέρας και συνεργάζονται πολύ καλά ως γονείς. Δεν υπάρχει καμία ένταση μεταξύ τους και μιλούν με πολύ καλά λόγια ο ένας για τον άλλον».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα