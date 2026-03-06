Ο Τζος Ντουχάμελ περιμένει το δεύτερο παιδί του

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2022 και έχει ήδη αποκτήσει έναν γιο, ο οποίος γεννήθηκε στις 11 Ιανουαρίου του 2024.

Ο

Ντουχάμελ

είναι επίσης πατέρας ενός ακόμη

αγοριού

, τον οποίο απέκτησε με την πρώην σύζυγό του,

Φέργκι.

Τον Αύγουστο του 2025, ο ηθοποιός είχε μιλήσει στο People για την εμπειρία της πατρότητας με δύο γιους, αναφερόμενος παράλληλα και στο ενδεχόμενο να αποκτήσει κόρη.



Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock