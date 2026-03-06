Ο Τζος Ντουχάμελ περιμένει το δεύτερο παιδί του
Ο Τζος Ντουχάμελ περιμένει το δεύτερο παιδί του
Η σύζυγος του ηθοποιού ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της
Το δεύτερο παιδί τους περιμένουν ο Τζος Ντουχάμελ και η σύζυγός του, Όντρα Μαρί.
Το βράδυ της Πέμπτης 5 Μαρτίου, η 32χρονη πρώην Miss World America ανακοίνωσε μέσω των social media ότι είναι έγκυος. «Προσθέτουμε ένα μικρό κορίτσι στην ιστορία μας. Ανυπομονούμε να σε γνωρίσουμε», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της, που περιλάμβανε μια σειρά ασπρόμαυρων φωτογραφιών, στις οποίες πόζαρε δείχνοντας τη φουσκωμένη της κοιλιά.
Δείτε την ανάρτησή της
Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2022 και έχει ήδη αποκτήσει έναν γιο, ο οποίος γεννήθηκε στις 11 Ιανουαρίου του 2024. Ο Ντουχάμελ είναι επίσης πατέρας ενός ακόμη αγοριού, τον οποίο απέκτησε με την πρώην σύζυγό του, Φέργκι.
Τον Αύγουστο του 2025, ο ηθοποιός είχε μιλήσει στο People για την εμπειρία της πατρότητας με δύο γιους, αναφερόμενος παράλληλα και στο ενδεχόμενο να αποκτήσει κόρη.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
