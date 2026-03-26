Σωματοφύλακας εκτός της φρουράς της τραγουδίστριας Τσάπελ Ρόουν ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση στην κόρη του Ζορζίνιο
Ο Πασκάλ Ντουβιέρ με ανάρτησή του στο Instagram επιβεβαίωσε πως δεν έδρασε εκ μέρους της τραγουδίστριας
Σωματοφύλακας εκτός της φρουράς της Τσάπελ Ρόουν φέρεται πως εμπλέκεται στο επεισόδιο με την 11χρονη κόρη του Ζορζίνιο, με τον ίδιο να δηλώνει ότι αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για την επιθετική συμπεριφορά για την οποία μίλησε δημόσια ο ποδοσφαιριστής.
Ο Πασκάλ Ντουβιέρ, όπως ονομάζεται ο σωματοφύλακας, επιβεβαίωσε μέσα από μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ότι δεν ανήκει στην προσωπική ομάδα ασφαλείας της τραγουδίστριας και εξήγησε πως λυπάται για το αποτέλεσμα της συνάντησης αυτής.
Στο μήνυμά του τόνισε ότι οι κατηγορίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο είναι ψευδείς και συνιστούν δυσφήμιση: «Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για τις αλληλεπιδράσεις στις 21 Μαρτίου. Ήμουν στο ξενοδοχείο εκ μέρους άλλου ατόμου και δεν ήμουν μέρος της προσωπικής ομάδας ασφαλείας της Τσάπερλ Ρόουν», έγραψε και πρόσθεσε: «Οι ενέργειές μου δεν έγιναν εκ μέρους της Τσάπελ Ρόουν, της προσωπικής της ασφάλειας, της διεύθυνσής της ή οποιουδήποτε άλλου».
Ο σωματοφύλακας εξήγησε ότι η απόφασή του βασίστηκε σε πληροφορίες από το ξενοδοχείο και στον αυξημένο κίνδυνο ασφαλείας του χώρου. «Η μόνη μου αλληλεπίδραση με τη μητέρα ήταν ήρεμη και με καλές προθέσεις, και το αποτέλεσμα της συνάντησης είναι λυπηρό», πρόσθεσε.
Το περιστατικό πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, με τον Ζορζίνιο να κατηγορεί δημόσια τη Ρόουν, υποστηρίζοντας ότι η κόρη του απλώς περνούσε από το τραπέζι της τραγουδίστριας για να τη δει ως θαυμάστρια, χωρίς να την πλησιάσει ή να φωτογραφηθεί μαζί της, αλλά δέχτηκε επίθεση από φύλακά της.
Η 28χρονη απάντησε σε βίντεο στο Instagram, δηλώνοντας ότι ο φύλακας δεν ανήκε στην προσωπική της ασφάλεια και ότι δεν είχε καμία οδηγία να πλησιάσει την κόρη του ποδοσφαιριστή και τη μητέρα της, ενώ εκπρόσωπός της τόνισε ότι «δεν ανέχεται καμία επιθετική συμπεριφορά προς αυτήν ή τους θαυμαστές της».
