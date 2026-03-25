Τσάπελ Ρόουν: Η απάντηση του ξενοδοχείου για την καταγγελία Ζορζίνιο περί επιθετικής συμπεριφοράς στη θετή κόρη του από την ασφάλεια της τραγουδίστριας
Ο ποδοσφαιριστής κατηγόρησε μέλος της ασφάλειας της τραγουδίστριας για επιθετική συμπεριφορά στη θετή κόρη του
Το πολυτελές ξενοδοχείο Tangará Palace στο Σάο Πάολο, όπου σημειώθηκε το περιστατικό με την 11χρονη κόρη του Τζουντ Λο, παρενέβη δημόσια, αποστασιοποιούμενο από το συμβάν και αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν εμπλέκεται δικό του προσωπικό.
Το περιστατικό σημειώθηκε όταν η μικρή Άντα, που διέμενε στο ξενοδοχείο με τη μητέρα της Κάθριν Χάρντινγκ και τον πατριό της, ποδοσφαιριστή Ζορζίνιο, αναγνώρισε την τραγουδίστρια κατά τη διάρκεια πρωινού και χαμογέλασε περνώντας από το τραπέζι της, χωρίς να την προσεγγίσει ή να ζητήσει φωτογραφία. Σύμφωνα με τον ποδοσφαιριστή, λίγο αργότερα ένας άντρας από την ασφάλεια, που φέρεται να συνδέεται με την καλλιτέχνιδα, προσέγγισε την οικογένεια, μιλώντας «με εξαιρετικά επιθετικό τρόπο» και κατηγορώντας το παιδί για «παρενόχληση», ενώ τους προειδοποίησε ότι θα μπορούσε να γίνει καταγγελία στο ξενοδοχείο. Το περιστατικό, όπως αναφέρθηκε, προκάλεσε έντονη αναστάτωση στο κορίτσι, το οποίο ξέσπασε σε κλάματα.
Σε αυτό το πλαίσιο, το Tangará Palace παρενέβη με επίσημη τοποθέτηση, μέσω του Βραζιλιάνου δημοσιογράφου Λέο Ντίας, διευκρινίζοντας ότι, λόγω πολιτικής απορρήτου, δεν σχολιάζει συγκεκριμένα περιστατικά πελατών. Ωστόσο, πρόσθεσε: «Οι δηλώσεις του Ζορζίνιο και της συζύγου του καθιστούν σαφές ότι το ξενοδοχείο δεν εμπλέκεται στην κατάσταση που αφορά την τραγουδίστρια».
Η παρέμβαση αυτή ερμηνεύεται ως έμμεση επιβεβαίωση ότι το επίμαχο άτομο δεν ανήκε στο προσωπικό ασφαλείας του ξενοδοχείου, γεγονός που μετατοπίζει το βάρος της ευθύνης. Το σχετικό σχόλιο, πάντως, αφαιρέθηκε αργότερα από την ιστοσελίδα όπου δημοσιεύτηκε.Το Tangará Palace θεωρείται ένα από τα πιο πολυτελή ξενοδοχεία στη Βραζιλία, προσελκύοντας διεθνείς προσωπικότητες που αναζητούν ιδιωτικότητα, μεταξύ των οποίων και οδηγοί της Formula 1, όπως ο Λιούις Χάμιλτον, καθώς και ο Πολ Μακάρτνεϊ.
Η ίδια η τραγουδίστρια αρνήθηκε ότι είχε γνώση του συμβάντος, υποστηρίζοντας ότι το συγκεκριμένο άτομο δεν ανήκει στην προσωπική της ομάδα και τονίζοντας πως έχει «μηδενική ανοχή» σε επιθετική συμπεριφορά απέναντι σε θαυμαστές. Εκπρόσωπός της ανέφερε: «Η Τσάπελ δεν είχε γνώση οποιασδήποτε αλληλεπίδρασης μεταξύ της μητέρας και της κόρης με τρίτο πρόσωπο από την ασφάλεια. Δεν τις είδε στο πρωινό του ξενοδοχείου και δεν έδωσε εντολή σε κανέναν από την ομάδα της να έρθει σε επαφή μαζί τους».
Από την πλευρά της, η μητέρα της 11χρονης υποστήριξε ότι ο άντρας μίλησε «με επιθετικό τόνο» και «επέπληξε» το παιδί, επισημαίνοντας ότι όποιος ενεργεί για λογαριασμό ενός καλλιτέχνη αντανακλά και τον ίδιο.
Luxury hotel at the centre of Chappell Roan drama seems to side with Jude Law's daughter: Bosses at São Paulo's 'most exclusive' venue break their silence after star 'left young fan in tears' https://t.co/br0LbPTBDE— Daily Mail (@DailyMail) March 25, 2026
