Ο Ζορζίνιο καταγγέλλει επιθετική συμπεριφορά από την ασφάλεια της Τσάπελ Ρόουν στην 11χρονη κόρη του
Χωρίς τους θαυμαστές σου δεν θα ήσουν τίποτα, σχολίασε ο ποδοσφαιριστής για την τραγουδίστρια
Επιθετική συμπεριφορά από μέλος της ασφάλειας της Τσάπελ Ρόουν κατήγγειλε ο Ζορζίνιο ότι δέχτηκε η 11χρονη κόρη του, σε ξενοδοχείο του Σάο Πάολο.
Ο ποδοσφαιριστής έκανε μία ανάρτηση το Σάββατο 21 Μαρτίου στο Instagram, περιγράφοντας το περιστατικό ως «πολύ λυπηρή κατάσταση» που αφορούσε στη σύζυγο και την κόρη του.
Σύμφωνα με τον Ζορζίνιο, έμεναν στο ίδιο ξενοδοχείο με την καλλιτέχνιδα. Η κόρη του ξύπνησε «εξαιρετικά ενθουσιασμένη» και είχε φτιάξει ένα πανό για να στηρίξει την τραγουδίστρια που «θαύμαζε πολύ». Η 11χρονη τη συνάντησε κατά τη διάρκεια του πρωινού, αλλά δεν πλησίασε στο τραπέζι της. «Απλώς πέρασε από το τραπέζι της τραγουδίστριας, κοίταξε για να βεβαιωθεί ότι ήταν εκείνη, χαμογέλασε και επέστρεψε στο τραπέζι με τη μαμά της. Δεν είπε τίποτα, δεν ζήτησε τίποτα», ανέφερε ο παίκτης.
Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, ένα μέλος της ασφάλειας της Ρόουν πλησίασε την οικογένειά του και φέρεται να μίλησε «πολύ επιθετικά» στην κόρη του, κατηγορώντας τη για «ασέβεια» και «παρενόχληση», απειλώντας μάλιστα να καταθέσει καταγγελία στο ξενοδοχείο. «Η κόρη μου φοβήθηκε πολύ και έκλαψε αρκετά», σημείωσε και πρόσθεσε: «Ειλικρινά, δεν καταλαβαίνω σε ποιον κόσμο το να περάσεις απλώς από ένα τραπέζι και να ρίξεις μια ματιά, μπορεί να θεωρηθεί παρενόχληση».
Δείτε την ανάρτησή του
Ο Ζορζίνιο υπογράμμισε ότι η κόρη του απλώς θαύμαζε την Τσάπελ Ρόουν και εξέφρασε απογοήτευση για τον τρόπο χειρισμού της κατάστασης. Στη δήλωσή του, στην οποία ανέφερε τον λογαριασμό της τραγουδίστριας στο Instagram, κατέληξε: «Χωρίς τους θαυμαστές σου δεν θα ήσουν τίποτα. Και προς τους θαυμαστές της, δεν αξίζει την αγάπη σας».
Το περιστατικό σημειώνεται σε μια περίοδο αυξημένης προσοχής στη σχέση της Ρόουν με τους θαυμαστές της, μετά και την πρόσφατη επίσκεψή της στο Παρίσι, όπου έγινε viral καταγράφοντας έντονη αντίδραση απέναντι σε παπαράτσι και θαυμαστές που ζητούσαν αυτόγραφα, λέγοντας: «Με αγνοούν ως άνθρωπο… τους ζήτησα αρκετές φορές να απομακρυνθούν».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Brazilian soccer star Jorginho Frello is accusing Chappell Roan‘s security team of mistreating his 11-year-old daughter at a hotel in São Paulo:— Variety (@Variety) March 21, 2026
“My daughter got super scared and cried a lot. Honestly, I don’t know in what world just passing by a table and looking… can be… pic.twitter.com/k3RqSCxedz
