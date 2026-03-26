Η Αγγελική Ηλιάδη αρνήθηκε να μιλήσει για την αδερφή του Μπάμπη Λαζαρίδη

Η Λίτσα Λαζαρίδη, στις τελευταίες δηλώσεις που έκανε στην εκπομπή «Buongiorno» για την υπόθεση, επισήμανε πως η τραγουδίστρια μίλησε μετά από 17 χρόνια για διαφημιστικούς σκοπούς και συνεχίζει να πονάει την οικογένειά της: «Έβαλε το όνομα του αδερφού μου για διαφημιστικούς λόγους, για δικούς της σκοπούς. Με αυτά τα ψέματα και τις χυδαιότητες που είπε για να προσβάλει τη μνήμη του. Εγώ δεν σταματάω. Αν ήταν να προστατεύσει τις γυναίκες όπως λέει, τον παραλίγο βιαστή της -που ξέρω και ποιος είναι εγώ και ζει στη Θεσσαλονίκη- γιατί δεν τον καταγγέλλει για να προστατεύσει τις γυναίκες; Γιατί; Γιατί εκεί δεν θα υπάρξει τέτοια διαφήμιση. Δεν θα υπάρξει. Ενώ στο νεκρό σώμα του αδερφού μου, πουλάει, πουλάει. Πουλάει ακόμα και νεκρός. Παίζει το παιχνίδι της. Αναφέρθηκε στο όνομα του αδερφού μου και είναι νεκρός. Σεβασμός. Σεβασμός στον νεκρό αδερφό μου», είπε.Η αδερφή του εκλιπόντος επιχειρηματία ανέφερε έπειτα πως δεν θα αφήσει το θέμα να ξεχαστεί και θα κινηθεί νομικά: «26 Δεκεμβρίου ξέθαψα τον αδερφό μου και έθαψα τον πατέρα μου. Ξέρει ότι η μαμά μου έχει εγκεφαλικό. Άρα το κάνει εσκεμμένα, να συνεχίζει να μας πονάει μετά από τόσα χρόνια και να τραυματίζει και τον Βασίλη, τον ανιψιό μου, που τώρα αυτό το παιδί ένιωσε δυνατός. Τέλος, δεν μπορώ να ταράζουν συνέχεια τη μνήμη του αδερφού μου, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Να προσβάλει τη συνέχεια η μνήμη του, δεν γίνεται αυτό το πράγμα».