Η Αγγελική Ηλιάδη αρνήθηκε να μιλήσει για την αδερφή του Μπάμπη Λαζαρίδη
Η τραγουδίστρια δεν θέλησε να σχολιάσει όσα έχει πει η Λίτσα Λαζαρίδη μετά την εξομολόγηση για την κακοποίηση που υπέστη από τον αδερφό της
Για την αδερφή του Μπάμπη Λαζαρίδη αρνήθηκε να μιλήσει η Αγγελική Ηλιάδη, μετά τα σχόλια που έχει κάνει εκείνη εξαιτίας της εξομολόγησής της για την κακοποίηση που υπέστη από τον αδερφό της.
Η Λίτσα Λαζαρίδη, ακούγοντας όσα δήλωσε η τραγουδίστρια για την καταπίεση που ένιωθε κατά τη διάρκεια της σχέσης της με τον επιχειρηματία, από την πρώτη στιγμή τη διέψευσε δημόσια και δήλωσε πως σκοπεύει να κάνει μήνυση και αγωγή εναντίον της, για να υπερασπιστεί τη μνήμη του αδερφού τους.
Όταν δημοσιογράφος της εκπομπής «Happy Day» ρώτησε την Αγγελική Ηλιάδη για το γεγονός αυτό, η ίδια απάντησε απλώς: «Δεν θα μιλήσω για τέτοια πράγματα». Το μόνο που θέλησε να πει είναι πως αγαπά τις γυναίκες: «Οι γυναίκες ξέρουν πόσο πολύ τις αγαπάω. Οι γυναίκες είμαστε πάντα ενωμένες», σημείωσε.
Δείτε το βίντεο
Η Λίτσα Λαζαρίδη, στις τελευταίες δηλώσεις που έκανε στην εκπομπή «Buongiorno» για την υπόθεση, επισήμανε πως η τραγουδίστρια μίλησε μετά από 17 χρόνια για διαφημιστικούς σκοπούς και συνεχίζει να πονάει την οικογένειά της: «Έβαλε το όνομα του αδερφού μου για διαφημιστικούς λόγους, για δικούς της σκοπούς. Με αυτά τα ψέματα και τις χυδαιότητες που είπε για να προσβάλει τη μνήμη του. Εγώ δεν σταματάω. Αν ήταν να προστατεύσει τις γυναίκες όπως λέει, τον παραλίγο βιαστή της -που ξέρω και ποιος είναι εγώ και ζει στη Θεσσαλονίκη- γιατί δεν τον καταγγέλλει για να προστατεύσει τις γυναίκες; Γιατί; Γιατί εκεί δεν θα υπάρξει τέτοια διαφήμιση. Δεν θα υπάρξει. Ενώ στο νεκρό σώμα του αδερφού μου, πουλάει, πουλάει. Πουλάει ακόμα και νεκρός. Παίζει το παιχνίδι της. Αναφέρθηκε στο όνομα του αδερφού μου και είναι νεκρός. Σεβασμός. Σεβασμός στον νεκρό αδερφό μου», είπε.
Η αδερφή του εκλιπόντος επιχειρηματία ανέφερε έπειτα πως δεν θα αφήσει το θέμα να ξεχαστεί και θα κινηθεί νομικά: «26 Δεκεμβρίου ξέθαψα τον αδερφό μου και έθαψα τον πατέρα μου. Ξέρει ότι η μαμά μου έχει εγκεφαλικό. Άρα το κάνει εσκεμμένα, να συνεχίζει να μας πονάει μετά από τόσα χρόνια και να τραυματίζει και τον Βασίλη, τον ανιψιό μου, που τώρα αυτό το παιδί ένιωσε δυνατός. Τέλος, δεν μπορώ να ταράζουν συνέχεια τη μνήμη του αδερφού μου, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Να προσβάλει τη συνέχεια η μνήμη του, δεν γίνεται αυτό το πράγμα».
Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα