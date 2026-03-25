Ντορέττα Παπαδημητρίου: Μου στέλνουν πολλές φορές «αχ μεγάλωσες», υπάρχει έντονα ο ηλικιακός ρατσισμός





Παράλληλα, η Ντορέττα Παπαδημητρίου τόνισε ότι οι αλλαγές που επιφέρει ο χρόνος στην εικόνα συχνά επηρεάζουν τις επαγγελματικές προτάσεις που έχει ένας ηθοποιός: « Δεν λέω ότι είναι εύκολο να αποδεχτείς τον χρόνο και τις αλλαγές στην εμφάνισή σου. Στη δουλειά που κάνουμε επηρεάζει και τις επιλογές που έχουμε στη δουλειά. Όλο αυτό είναι μία διαδικασία. Δεν είναι κάθε ημέρα το ίδιο εύκολο. Ο στόχος μας δεν είναι να σταματήσουμε τον χρόνο, αυτό δεν γίνεται, ο στόχος μου είναι η αποδοχή ».

Στον ηλικιακό ρατσισμό που δέχεται κατά καιρούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρθηκε η Ντορέττα Παπαδημητρίου , επισημαίνοντας ότι ορισμένοι σχολιάζουν την εικόνα της υπό το πρίσμα της ηλικίας της.Η ηθοποιός, σε συνέντευξή της στη διαδικτυακή εκπομπή Rainbow Mermaids, σημείωσε πως αισθάνεται ευγνωμοσύνη που μεγαλώνει με υγεία, επιδιώκοντας να αποδέχεται τη φυσική πορεία του χρόνου αντί να μάχεται απέναντί του.Αναφερόμενη σε εκείνους που προχωρούν σε αρνητικά σχόλια ή εκδηλώνουν συμπεριφορές bullying με αφορμή την ηλικία, υπογράμμισε ότι αδυνατεί να κατανοήσει τη στάση τους: «Είναι τύχη το ότι έχεις τη δυνατότητα να μεγαλώσεις, να ζήσεις άλλον έναν χρόνο. Στα social media υπάρχει έντονα ο ηλικιακός ρατσισμός. Για εμένα είναι από τις πιο ακαταλαβίστικες μορφές bullying. Είναι σαν να πιστεύει κάποιος ότι θα μείνει πάντα νέος. Μου στέλνουν πολλές φορές "αχ Ντορέττα μεγάλωσες"».