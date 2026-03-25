Βέρα Μακρομαρίδου για τον θάνατο της μητέρας της από καρκίνο: Δεν είχε ποιότητα ζωής, μακάρι να μην είχε φτάσει σε αυτό το σημείο
Πρόλαβε να μας πει όσα ήθελε, ανέφερε η ηθοποιός
Στη μάχη της εκλιπούσας μητέρας της με τον καρκίνο, αναφέρθηκε η Βέρα Μακρομαρίδου, εκφράζοντας την ευχή να μην είχε φτάσει σε σημείο να μην έχει ποιότητα ζωής.
Η ηθοποιός ήταν καλεσμένη την Τετάρτη 25 Μαρτίου στην εκπομπή «Happy Day», όπου μεταξύ άλλων μίλησε για την περίοδο, όπου η μητέρα της έφυγε από τη ζωή. Πιο συγκεκριμένα, δήλωσε ότι ενημερώθηκε για τη δυσάρεστη είδηση, ενώ βρισκόταν σε γύρισμα για την τηλεοπτική σειρά «Σασμός», που συμμετείχε.
Περιγράφοντας την πορεία της υγείας της μητέρας της μέχρι να αφήσει την τελευταία της πνοή, η Βέρα Μακρομαρίδου είπε: «Η σκηνοθέτιδα το χειρίστηκε φανταστικά. Μου είπε "φεύγεις τώρα". Ήξερα ότι είναι κρίσιμη η κατάσταση. Το έκαναν όλοι έτσι, ώστε να μην έχω καμία ενοχή που άφησα το γύρισμα. Είχε καρκίνο. Ήταν δυο χρόνια δύσκολα. Δεν έχει ποιότητα ζωής, όταν φτάνει ο ασθενής σε αυτή την κατάσταση. Οπότε, θα ήταν φανταστικά να μην είχε φτάσει σε αυτήν την κατάσταση. Είχε προλάβει να μας πει όσα ήθελε, και εμείς αντίστοιχα. Η αλήθεια είναι ότι η συγκεκριμένη ασθένεια χτυπάει αυτό το καμπανάκι. Ο πατέρας μου δεν ζούσε, οπότε όλη τη φροντίδα την αναλάβαμε οι δύο της κόρες. Δεν βλέπω πολλά όνειρα με τη μαμά μου. Ό,τι έχω δει είναι βαρύ, συναισθηματικά φορτισμένο, σίγουρα αν την είχα θα ήταν αλλιώς, αλλά ευτυχώς έχω πολύ καλά πεθερικά μου».
