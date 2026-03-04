H Αντζελίνα Τζολί δεν έχει κάνει σχέση από τότε που χώρισε με τον Μπραντ Πιτ
Τα ραντεβού δεν ήταν σημαντικά για εκείνη, ανέφερε άτομο από το περιβάλλον της ηθοποιού
Σε αντίθεση με τον Μπραντ Πιτ που μετά τον χωρισμό τους έχει γυρίσει σελίδα στην προσωπική του ζωή, προχωρώντας σε σχέση με την Ινές Ντε Ραμόν, η Αντζελίνα Τζολί έχει επιλέξει να είναι μόνη της.
Σύμφωνα με το PEOPLE, η σταρ του Χόλιγουντ από τότε που αποφάσισε να τραβήξει χωριστούς δρόμους με τον διάσημο ηθοποιό, δεν έχει βάλει κάποιον σύντροφο στη ζωή της. Η προσοχή της ήταν στραμμένη πάνω από όλα στην ανατροφή των έξι παιδιών της.
«Η Άντζι ήταν εξαιρετικά απασχολημένη και συγκεντρωμένη τα τελευταία χρόνια. Τα ραντεβού δεν ήταν σημαντικά για εκείνη. Δεν είχε κάποιον σύντροφο», ανέφερε άτομο από το περιβάλλον της Τζολί που μίλησε στο περιοδικό. «Ουσιαστικά είναι μόνη μητέρα από το διαζύγιο και μετά, οπότε εκεί έχει επικεντρωθεί το μεγαλύτερο μέρος της προσοχής της», πρόσθεσε η ίδια πηγή.
Προς το παρόν φαίνεται πως τα παιδιά της αποτελούν την απόλυτη προτεραιότητά της. «Λατρεύει τον ρόλο της ως μητέρα και θέλει πάντα να βεβαιώνεται ότι όλοι προοδεύουν. Φαίνεται να τα πηγαίνει πολύ καλά», συμπλήρωσε η πηγή.
Η σχέση της Αντζελίνα Τζολί και του Μπραντ Πιτ, μία από τις πιο πολυσυζητημένες της διεθνούς σόουμπιζ, ξεκίνησε στα γυρίσματα το 2005 στα γυρίσματα της ταινίας «Mr & Mrs Smith». Χρειάστηκε να περάσουν δέκα περίπου χρόνια για να επισημοποιήσουν οι δύο σταρ τη σχέση τους, με ένα πολύκροτο διαζύγιο να ακολουθεί το 2019. Το πρώην ζευγάρι έχει έξι παιδιά.
Angelina Jolie 'Hasn't Had a Boyfriend' Since Divorce from Brad Pitt (Exclusive Source) https://t.co/iCPmrfidPZ— People (@people) March 3, 2026
