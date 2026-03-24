Η Κέλι Όσμπορν χώρισε με τον Σιντ Γουίλσον λίγους μήνες μετά την πρόταση γάμου
O DJ των Slipknot είχε κάνει πρόταση γάμου στην κόρη του Όζι Όσμπορν στην τελευταία του συναυλία με τους Black Sabbath
Χώρισε η Κέλι Όσμπορν με τον Σιντ Γουίλσον μόλις επτά μήνες μετά την πρόταση γάμου που της είχε κάνει ο DJ των Slipknot στην τελευταία συναυλία του πατέρα της, Όζι με τους Black Sabbath στο Μπέρμιγχαμ.
Σύμφωνα με πρόσωπα που βρίσκονται στο περιβάλλον της κόρης του θρύλου της heavy metal, που πέθανε στις 22 Ιουλίου, αναφέρουν ότι η Όσμπορν έχει περάσει έναν «δύσκολο» μήνα, προσπαθώντας να διαχειριστεί τον χωρισμό, ενώ παράλληλα επικεντρώνεται στο να είναι η καλύτερη μητέρα για τον γιο της. Το πρώην ζευγάρι, που γνωρίζεται εδώ και 27 χρόνια, έχει αποκτήσει μαζί ένα παιδί, τον τριών ετών Σίντνεϊ, ο οποίος πήρε το όνομά του από τον πατέρα του.
Η ίδια πηγή ανέφερε ότι «η Κέλι και ο Σιντ αποφάσισαν να ακυρώσουν τον αρραβώνα τους. Η Κέλι δυσκολεύτηκε μετά τον θάνατο του πατέρα της. Η διαδικασία του πένθους ήταν εξαιρετικά δύσκολη, και έκανε ό,τι μπορούσε για να ανταπεξέλθει». Παράλληλα, το ίδιο πρόσωπο σημείωσε ότι το πρώην ζευγάρι αντιμετώπιζε προβλήματα στη σχέση του για κάποιο διάστημα, προσπαθώντας να τα επιλύσει, κυρίως για το καλό του παιδιού τους, αλλά τελικά αποφάσισαν ότι ο χωρισμός ήταν η καλύτερη επιλογή.
Ο Γουίλσον έκανε πρόταση γάμου στην Όσμπορν κατά τη διάρκεια της τελευταίας συναυλίας των Black Sabbath με τον πατέρα της, Όζι Όσμπορν, το Σάββατο 5 Ιουλίου, στο Villa Park της Αγγλίας, προσφέροντάς της ένα μεγάλο διαμαντένιο δαχτυλίδι.
Η Όσμπορν εμφανίστηκε τελευταία φορά με τον Σιντ στα βραβεία Grammy τον Φεβρουάριο, ενώ από τότε έχει κάνει δημόσιες εμφανίσεις κυρίως με φίλους ή με τη μητέρα της, Σάρον.
Φωτογραφία άρθρου: AP
Kelly Osbourne and Sid Wilson ‘split’ 7 months after proposal at Ozzy’s final show https://t.co/F2KfsWx8Sk— Metro (@MetroUK) March 23, 2026
