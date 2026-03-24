Ελένη Ράντου: Δεν έχω καλή σχέση με το να βλέπω την εικόνα μου στον φακό, βασανίζομαι πολύ
Ντρέπομαι να δω τον εαυτό μου στις επαναλήψεις, πρόσθεσε η ηθοποιός

Την εικόνα της στον φακό δυσκολεύεται να βλέπει η Ελένη Ράντου, όπως εξομολογήθηκε, καθώς αισθάνεται ότι δεν βγαίνει «καλή» και τη βασανίζει πολύ.

Η ηθοποιός το βράδυ της Δευτέρας 23 Μαρτίου βραβεύτηκε για την πολυετή της προσφορά στο ελληνικό θέατρο, σε τιμητική εκδήλωση που διοργάνωσε ο Σύλλογος Αιγυπτιωτών Ελλήνων και έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που βρισκόταν εκεί, αποκαλύπτοντας εάν επιβραβεύει τον εαυτό της για όσα καταφέρνει.

Σχετικά με την εικόνα της, η Ελένη Ράντου δήλωσε πως ντρέπεται να βλέπει μέχρι και τον εαυτό της στις επαναλήψεις: «Ντρέπομαι να δω τον εαυτό μου στις επαναλήψεις. Γενικά δεν έχω καλή σχέση με το να βλέπω την εικόνα μου. Ούτε στις φωτογραφίες είμαι καλή, δεν είμαι καλή σε τίποτα που έχει φακό. Βασανίζομαι πολύ», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, όταν ρωτήθηκε πότε είπε πρώτη φορά «μπράβο» στον εαυτό της, η ηθοποιός απάντησε: «Άργησα να πω μπράβο στον εαυτό μου, γιατί είμαι πολύ αυστηρή, πολύ απαιτητική και πάντα νιώθω ότι το καλύτερό μου δεν το έχω κάνει, ότι έχω κι άλλη υπέρβαση να κάνω. Ίσως, πρώτη φορά το είπα στην τελευταία μου δουλειά».
Thema Insights

Στη ροή της ημέρας μας, κάθε στιγμή μετράει. Και όταν κάτι απρόοπτο συμβεί στον δρόμο, αυτό που κάνει τη διαφορά είναι να μπορούμε να το διαχειριστούμε γρήγορα και απλά, χωρίς να χάσουμε τον ρυθμό μας.

