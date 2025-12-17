Ελένη Ράντου για τις φωτογραφίες AI με την υποτιθέμενη επιστροφή του «Κωνσταντίνου και Ελένης»: Σε λίγο δεν θα ξέρουμε τι είναι αλήθεια



Στη συνέχεια, η ηθοποιός σχολίασε για τις επιπτώσεις της τ

εχνητής νοημοσύνης στην τέχνη και τον καλλιτεχνικό χώρο: «

».





Λένε ότι θα γίνονται και ταινίες χωρίς ηθοποιούς πλέον. Έμπνευση και αλήθεια δεν μπορεί να έχει τίποτα από όλα αυτά. Θα δοκιμαστούνε πάρα πολλά. Το τι θα έχει ανταπόκριση είναι το θέμα. Είναι τόσο προσομοίωση η ζωή μας, που όλα τα έχω πιθανά