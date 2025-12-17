Ελένη Ράντου για τις φωτογραφίες AI με την υποτιθέμενη επιστροφή του «Κωνσταντίνου και Ελένης»: Σε λίγο δεν θα ξέρουμε τι είναι αλήθεια
GALA
Ελένη Ράντου Κωνσταντίνου και Ελένης AI Φωτογραφίες

Ελένη Ράντου για τις φωτογραφίες AI με την υποτιθέμενη επιστροφή του «Κωνσταντίνου και Ελένης»: Σε λίγο δεν θα ξέρουμε τι είναι αλήθεια

Πριν από λίγες ημέρες, λογαριασμός στο Instagram δημοσίευσε εικόνες AI, στις οποίες πρωταγωνιστές της σειράς εμφανίζονταν να διαβάζουν σενάρια

Ελένη Ράντου για τις φωτογραφίες AI με την υποτιθέμενη επιστροφή του «Κωνσταντίνου και Ελένης»: Σε λίγο δεν θα ξέρουμε τι είναι αλήθεια
Ιωάννα Μαρίνου
5 ΣΧΟΛΙΑ
Τις εικόνες που δημιουργήθηκαν με AI και κυκλοφόρησαν πρόσφατα στο διαδίκτυο, παρουσιάζοντας την Ελένη Ράντου και τον Χάρη Ρώμα σε υποτιθέμενα γυρίσματα για την επιστροφή της σειράς «Κωνσταντίνου και Ελένης», σχολίασε η ηθοποιός, επισημαίνοντας ότι η ευρεία χρήση της τεχνητής νοημοσύνης καθιστά ολοένα και πιο δύσκολη τη διάκριση ανάμεσα στην πραγματικότητα και το κατασκευασμένο περιεχόμενο.

Πριν από λίγες ημέρες, λογαριασμός στο Instagram που αναρτά περιεχόμενο δημιουργημένο με AI δημοσίευσε εικόνες στις οποίες οι δύο πρωταγωνιστές της σειράς εμφανίζονταν μέσα στο σπίτι όπου είχαν πραγματοποιηθεί τα γυρίσματα την περίοδο 1998-2000, να διαβάζουν σενάρια.

Οι εικόνες προκάλεσαν σύγχυση σε αρκετό κόσμο ως προς το αν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, με την Ελένη Ράντου να σχολιάζει το θέμα σε δηλώσεις της στην εκπομπή «Breakfast@Star», που μεταδόθηκαν την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου:  «Το πίστεψαν ότι γίνεται ξανά η σειρά. Φοβερό είναι. Σε λίγο δεν θα ξέρουμε τι είναι αλήθεια, τι πραγματικότητα».

Δείτε το βίντεο



Στη συνέχεια, η ηθοποιός σχολίασε για τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην τέχνη και τον καλλιτεχνικό χώρο: «Λένε ότι θα γίνονται και ταινίες χωρίς ηθοποιούς πλέον. Έμπνευση και αλήθεια δεν μπορεί να έχει τίποτα από όλα αυτά. Θα δοκιμαστούνε πάρα πολλά. Το τι θα έχει ανταπόκριση είναι το θέμα. Είναι τόσο προσομοίωση η ζωή μας, που όλα τα έχω πιθανά».

Οι φωτογραφίες AI με το «Κωνσταντίνου και Ελένης»

Ιωάννα Μαρίνου
5 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η νέα, τεχνολογική εποχή μάθησης που διαμορφώνει το αύριο

Ο Όμιλος Active πρωταγωνιστεί στη νέα τεχνολογική εποχή, διευκολύνοντας την ψηφιακή μετάβαση και οδηγώντας τις εξελίξεις σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς για το μέλλον της χώρας, όπως για παράδειγμα της Εκπαίδευσης. 

Η Coca-Cola και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός μαζί αυτά τα Χριστούγεννα: Μια μεγάλη αγκαλιά για τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη

Για την Coca-Cola, τα Χριστούγεννα δεν είναι απλώς μια γιορτή. Είναι η στιγμή που η μαγεία της προσφοράς συναντά την ανάγκη για αλληλεγγύη. Η εποχή που μας θυμίζει πόσο σημαντικό είναι να στεκόμαστε δίπλα σε όσους μας χρειάζονται.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης