Ελένη Ράντου για τις φωτογραφίες AI με την υποτιθέμενη επιστροφή του «Κωνσταντίνου και Ελένης»: Σε λίγο δεν θα ξέρουμε τι είναι αλήθεια
Πριν από λίγες ημέρες, λογαριασμός στο Instagram δημοσίευσε εικόνες AI, στις οποίες πρωταγωνιστές της σειράς εμφανίζονταν να διαβάζουν σενάρια
Τις εικόνες που δημιουργήθηκαν με AI και κυκλοφόρησαν πρόσφατα στο διαδίκτυο, παρουσιάζοντας την Ελένη Ράντου και τον Χάρη Ρώμα σε υποτιθέμενα γυρίσματα για την επιστροφή της σειράς «Κωνσταντίνου και Ελένης», σχολίασε η ηθοποιός, επισημαίνοντας ότι η ευρεία χρήση της τεχνητής νοημοσύνης καθιστά ολοένα και πιο δύσκολη τη διάκριση ανάμεσα στην πραγματικότητα και το κατασκευασμένο περιεχόμενο.
Πριν από λίγες ημέρες, λογαριασμός στο Instagram που αναρτά περιεχόμενο δημιουργημένο με AI δημοσίευσε εικόνες στις οποίες οι δύο πρωταγωνιστές της σειράς εμφανίζονταν μέσα στο σπίτι όπου είχαν πραγματοποιηθεί τα γυρίσματα την περίοδο 1998-2000, να διαβάζουν σενάρια.
Οι εικόνες προκάλεσαν σύγχυση σε αρκετό κόσμο ως προς το αν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, με την Ελένη Ράντου να σχολιάζει το θέμα σε δηλώσεις της στην εκπομπή «Breakfast@Star», που μεταδόθηκαν την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου: «Το πίστεψαν ότι γίνεται ξανά η σειρά. Φοβερό είναι. Σε λίγο δεν θα ξέρουμε τι είναι αλήθεια, τι πραγματικότητα».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η ηθοποιός σχολίασε για τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην τέχνη και τον καλλιτεχνικό χώρο: «Λένε ότι θα γίνονται και ταινίες χωρίς ηθοποιούς πλέον. Έμπνευση και αλήθεια δεν μπορεί να έχει τίποτα από όλα αυτά. Θα δοκιμαστούνε πάρα πολλά. Το τι θα έχει ανταπόκριση είναι το θέμα. Είναι τόσο προσομοίωση η ζωή μας, που όλα τα έχω πιθανά».
