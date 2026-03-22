Η Κριστίνα Άπλεγκεϊτ έχει φροντίσει τις λεπτομέρειες για το μέρος που θα ταφεί
Η ηθοποιός που δίνει μάχη με σκλήρυνση κατά πλάκας, μοιράστηκε τις σκέψεις της γύρω από τον θάνατο
Τη θέση του τάφου της έχει ήδη εξασφαλίσει η Κριστίνα Άπλεγκεϊτ, η οποία διαγνώστηκε με σκλήρυνση κατά πλάκας το 2021, και μίλησε για τη στάση της απέναντι στη ζωή, τις σκέψεις της γύρω από τον θάνατο και την επιθυμία της να μην επιβαρύνει την οικογένειά της στο μέλλον.
Στις 19 Μαρτίου, η 54χρονη ηθοποιός εμφανίστηκε στο podcast «Wild Card with Rachel Martin», όπου μίλησε για τη ζωή με τη σκλήρυνση κατά πλάκας. Όταν ερωτήθηκε πόσο συχνά σκέφτεται τον θάνατο, απάντησε: «Κάθε μέρα» και πρόσθεσε: «Γιατί είναι εκεί, αιωρείται. Δηλαδή, ισχύει για όλους μας», σημειώνοντας ότι για κάποιον που ζει με ανίατη ασθένεια η αβεβαιότητα είναι μεγαλύτερη. «Για ανθρώπους με μια τέτοια ασθένεια, ποτέ δεν ξέρεις», είπε. Η ηθοποιός ανέφερε ότι έχει προνοήσει για τον θάνατό της, εξασφαλίζοντας θέση σε ένα «όμορφο» μέρος, χωρίς να διευκρινίζει την ακριβή τοποθεσία.
Η Άπλεγκεϊτ συζήτησε επίσης τις λεπτομέρειες για τη διαμόρφωση του χώρου, λέγοντας ότι χρειάστηκε να επιλέξει και το είδος του δέντρου που θα φυτευτεί εκεί. «Θα φυτέψουν ένα δέντρο γιατί έχει πολύ ήλιο. Και θέλω όσοι με επισκέπτονται να μην ιδρώνουν», εξήγησε χαρακτηριστικά. Η Άπλεγκεϊτ τόνισε ότι η αγορά των θέσεων έγινε για να αποφύγει μελλοντικές αποφάσεις που θα επιβάρυναν την οικογένειά της.
Παρά το γεγονός ότι σκέφτεται καθημερινά τον θάνατο, η ηθοποιός παραδέχτηκε ότι η ιδέα δεν την καθησυχάζει. Ιδιαίτερα την τρομάζει η σκέψη ότι μπορεί να αφήσει πίσω της την 15χρονη κόρη της, την οποία απέκτησε με τον σύζυγό της Μάρτιν ΛεΝόμπλ. «Δεν μπορώ καν να μιλήσω γι’ αυτό, δεν ξέρω πώς θα είναι η ζωή της και δεν ξέρεις πότε θα συμβεί. Μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή» δήλωσε.
Τον Φεβρουάριο, η ηθοποιός είχε αναφερθεί στην κατάσταση της υγείας της, λέγοντας ότι περνά τις περισσότερες μέρες στο κρεβάτι. Παρά τα προβλήματα, συνεχίζει να πηγαίνει την κόρη της στο σχολείο, καθώς είναι ο μοναδικός χρόνος που περνούν μαζί, χαρακτηρίζοντάς τον ως «το αγαπημένο της πράγμα».
Η Κριστίνα Άπλεγκεϊτ αποκάλυψε δημόσια τη διάγνωσή της τον Αύγουστο του 2021 μέσω του X, σημειώνοντας ότι η διάγνωση είχε γίνει λίγους μήνες νωρίτερα. «Ήταν ένας δύσκολος δρόμος. Αλλά, όπως όλοι ξέρουμε, ο δρόμος συνεχίζεται. Εκτός αν κάποιος ηλίθιος τον μπλοκάρει», είχε γράψει.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Christina Applegate has death on her mind as she continues to battle multiple sclerosis. https://t.co/fzzXBvHF75— Us Weekly (@usweekly) March 21, 2026
