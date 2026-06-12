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Θεσσαλονίκη: Οδηγούσε μεθυσμένος ανασφάλιστο όχημα με 128 χλμ, μεθυσμένος και χωρίς δίπλωμα
Θεσσαλονίκη: Οδηγούσε μεθυσμένος ανασφάλιστο όχημα με 128 χλμ, μεθυσμένος και χωρίς δίπλωμα
Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του 26χρονου - Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο άνω των 2.000 ευρώ
Σειρά τροχονομικών παραβάσεων φέρεται να διέπραξε τα ξημερώματα 26χρονος οδηγός που συνελήφθη στην περιοχή των Πεύκων από αστυνομικούς της Τροχαίας Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο νεαρός, με καταγωγή από την Αλβανία, εντοπίστηκε να οδηγεί Ι.Χ. αυτοκίνητο με ταχύτητα 128 χλμ/ώρα σε δρόμο όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι 50 χλμ/ώρα, ενώ παρά το σήμα στάσης των αστυνομικών, δεν συμμορφώθηκε και συνέχισε την πορεία του.
Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ στερείτο άδειας ικανότητας οδήγησης, καθώς αυτή του είχε αφαιρεθεί στο παρελθόν λόγω υπερβολικής ταχύτητας. Επιπλέον, το όχημα που οδηγούσε δεν έφερε κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας, δεν διέθετε σιγαστήρα εξάτμισης και ήταν ανασφάλιστο.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο άνω των 2.000 ευρώ.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο νεαρός, με καταγωγή από την Αλβανία, εντοπίστηκε να οδηγεί Ι.Χ. αυτοκίνητο με ταχύτητα 128 χλμ/ώρα σε δρόμο όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι 50 χλμ/ώρα, ενώ παρά το σήμα στάσης των αστυνομικών, δεν συμμορφώθηκε και συνέχισε την πορεία του.
Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ στερείτο άδειας ικανότητας οδήγησης, καθώς αυτή του είχε αφαιρεθεί στο παρελθόν λόγω υπερβολικής ταχύτητας. Επιπλέον, το όχημα που οδηγούσε δεν έφερε κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας, δεν διέθετε σιγαστήρα εξάτμισης και ήταν ανασφάλιστο.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο άνω των 2.000 ευρώ.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
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