Ιωάννα Τούνη: Φάγαμε πόρτα στη Μαδρίτη, αλλά ένας φίλος είπε ότι είμαι διάσημο μοντέλο και μας άφησαν να μπούμε στο μαγαζί
Ιωάννα Τούνη: Φάγαμε πόρτα στη Μαδρίτη, αλλά ένας φίλος είπε ότι είμαι διάσημο μοντέλο και μας άφησαν να μπούμε στο μαγαζί
Βάλαμε τα καλά μας και πηγαίναμε χωρίς κράτηση, με ψυχολογία λες και ήμασταν στη Θεσσαλονίκη και μας ξέρουνε, είπε η influencer
Σε ένα περιστατικό από το πρόσφατο ταξίδι της στη Μαδρίτη αναφέρθηκε η Ιωάννα Τούνη, περιγράφοντας αρχικά την άρνηση εισόδου σε εκείνη και την παρέα της σε γνωστό μαγαζί, αλλά και στο πώς τελικά κατάφεραν να μπουν στον χώρο και να διασκεδάσουν, λέγοντας ότι η ίδια είναι διάσημο μοντέλο.
Η influencer δημοσίευσε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, στο οποίο μίλησε για την εμπειρία που είχε με τους φίλους της στο ταξίδι τους στην Ισπανία. Αρχικά, η Ιωάννα Τούνη ανέφερε ότι δεν τους επετράπη η είσοδος σε μαγαζί εστίασης, καθώς δεν είχαν κάνει κράτηση: «Story time, πώς φάγαμε πόρτα στο Amazónico, στη Μαδρίτη. Και που λες, πριν από λίγες μέρες ήμουνα Μαδρίτη με την αγοροπαρέα μου και με πολλή ψυχολογία, χωρίς να κάνουμε καμία κράτηση, θέλαμε να πάμε στο Amazónico. Το Amazónico, για όσους δεν το ξέρετε, είναι μία διεθνής αλυσίδα, ας πούμε, εστιατορίων – μπαρ, που έχουν παραρτήματα σε διεθνείς προορισμούς παγκοσμίως, όπως είναι το Λονδίνο, το Ντουμπάι κλπ».
Στη συνέχεια, περιέγραψε τη στιγμή που προσπάθησαν να μπουν στον χώρο και την αρνητική απάντηση που έλαβαν από το πρόσωπο που εργαζόταν στην υποδοχή: «Και βάλαμε τα καλά μας, η ώρα θα πρέπει να ήταν 10:00 - 11:00 το βράδυ, και πηγαίναμε στο Amazónico. Με ψυχολογία, λες κι ήμασταν εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή, και μας ξέρουνε. Μας κοιτάει ο πορτιέρης, που ήταν πιο πολύ μπράβος θα έλεγα. Μας κοιτάει, μας λέει "έχετε κάνει κράτηση;" και λέμε: "Όχι" και μας λέει "συγγνώμη, δεχόμαστε μόνο κρατήσεις". Έβρεχε κιόλας. Δηλαδή, στολιστήκαμε σαν τους μπούφους και καθόμασταν κάτω από μία σκαλωσιά και λέγαμε “και τι κάνουμε τώρα; Και πού πάμε;”».
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο, η influencer εξήγησε πως ο ένας φίλος της προσπάθησε να βρει λύση και τελικά τους επέτρεψαν να μπουν στο μαγαζί, λέγοντας ότι ήταν μία παρέα γνωστών προσώπων, στην οποία υπήρχε και ένα μοντέλο: «Και λέει ο Στέφανος “Φίλοι, θα βρω εγώ λύση”. Ο Στέφανος, να κάνω σε αυτό το σημείο παρένθεση, δεν έχει ιδέα από αγγλικά. Δεν έχει ιδέα από αγγλικά. Γελάμε εμείς φυσικά, και πηγαίνει ο Στέφανος, με πάρα πολλή ψυχολογία στον μπράβο, και τον βλέπουμε κάτι να του μιλάει, κάτι να του δείχνει. Και μετά από λίγο, μας κάνει νόημα “ελάτε”. Και τον κοιτάμε τύπου "αποκλείεται, αποκλείεται, παιδάκι μου". Του λέω “Στέφανε, πες μου τι του έδειξες; Και τι του είπες;”. Μου δείχνει το chat που έλεγε “καλησπέρα σας, είμαστε μία παρέα πέντε influencers, και έχουμε μαζί μας και το πολύ διάσημο μοντέλο”. Το μοντέλο εγώ. Και έδειξε το προφίλ μου, δεν ξέρω τι έκανε. Ούτε αυτός ξέρει τι έκανε, αλήθεια. Και νόμιζα ότι θα φάει μία κλωτσιά από αυτόν τον άνθρωπο, που ήτανε και θηρίο».
Κλείνοντας, η Ιωάννα Τούνη σχολίασε: «Κι αντ’ αυτού, απλά, μπήκαμε μέσα και ήπιαμε το ποτό μας. Οπότε, cheers στον Στέφανο! Και δες φίλε, που δε χρειάζονται ούτε αγγλικά, ούτε γαλλικά, ούτε ισπανικά. Χρειάζεται ψυχολογία σ’ αυτόν τον κόσμο. Άντε και λίγη τεχνολογία βοήθησε, το ChatGPT είναι η αλήθεια».
Η influencer δημοσίευσε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, στο οποίο μίλησε για την εμπειρία που είχε με τους φίλους της στο ταξίδι τους στην Ισπανία. Αρχικά, η Ιωάννα Τούνη ανέφερε ότι δεν τους επετράπη η είσοδος σε μαγαζί εστίασης, καθώς δεν είχαν κάνει κράτηση: «Story time, πώς φάγαμε πόρτα στο Amazónico, στη Μαδρίτη. Και που λες, πριν από λίγες μέρες ήμουνα Μαδρίτη με την αγοροπαρέα μου και με πολλή ψυχολογία, χωρίς να κάνουμε καμία κράτηση, θέλαμε να πάμε στο Amazónico. Το Amazónico, για όσους δεν το ξέρετε, είναι μία διεθνής αλυσίδα, ας πούμε, εστιατορίων – μπαρ, που έχουν παραρτήματα σε διεθνείς προορισμούς παγκοσμίως, όπως είναι το Λονδίνο, το Ντουμπάι κλπ».
Στη συνέχεια, περιέγραψε τη στιγμή που προσπάθησαν να μπουν στον χώρο και την αρνητική απάντηση που έλαβαν από το πρόσωπο που εργαζόταν στην υποδοχή: «Και βάλαμε τα καλά μας, η ώρα θα πρέπει να ήταν 10:00 - 11:00 το βράδυ, και πηγαίναμε στο Amazónico. Με ψυχολογία, λες κι ήμασταν εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή, και μας ξέρουνε. Μας κοιτάει ο πορτιέρης, που ήταν πιο πολύ μπράβος θα έλεγα. Μας κοιτάει, μας λέει "έχετε κάνει κράτηση;" και λέμε: "Όχι" και μας λέει "συγγνώμη, δεχόμαστε μόνο κρατήσεις". Έβρεχε κιόλας. Δηλαδή, στολιστήκαμε σαν τους μπούφους και καθόμασταν κάτω από μία σκαλωσιά και λέγαμε “και τι κάνουμε τώρα; Και πού πάμε;”».
Δείτε το βίντεο
@j.touni
Περιμένω στα σχόλια ιστορίες για το αν έφαγες ποτέ πόρτα και σε ποιο μαγαζί😅 επίσης συμπεθέρα αν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμη τα Peeling Pads απο @my7days.gr δεν ξέρεις τι χάνεις✨ #φοργιου #βαιραλ #jtouni #μπεςφοργιου♬ original sound - Ioanna Touni
Κλείνοντας, η Ιωάννα Τούνη σχολίασε: «Κι αντ’ αυτού, απλά, μπήκαμε μέσα και ήπιαμε το ποτό μας. Οπότε, cheers στον Στέφανο! Και δες φίλε, που δε χρειάζονται ούτε αγγλικά, ούτε γαλλικά, ούτε ισπανικά. Χρειάζεται ψυχολογία σ’ αυτόν τον κόσμο. Άντε και λίγη τεχνολογία βοήθησε, το ChatGPT είναι η αλήθεια».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα