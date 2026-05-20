Μιλένα Αποστολάκη: Η «δεύτερη ευκαιρία» δεν μπορεί να είναι κενό γράμμα, να αρθούν άμεσα οι κατασχέσεις λογαριασμών πολιτών που έχουν απαλλαγεί από τα χρέη τους

Με επίκαιρη ερώτηση προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κυριάκο Πιερρακάκη , η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη θέτει το οξύ ζήτημα που έχει ανακύψει και ακυρώνει στην πράξη τονγια πολίτες και επαγγελματίες που έχουν απαλλαγεί από τα χρέη τους βάσει του ν. 4738/2020.Όπως επισημαίνεται στην ερώτηση, παρά το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις έχει ήδη εκδοθεί διαπιστωτική πράξηκαι το Δημόσιο δεν διατηρεί πλέον απαιτήσεις εις βάρος των πολιτών, οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. εξακολουθούν να μην προχωρούν στηνπου έχουν επιβληθεί στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Το αποτέλεσμα είναι οι πολίτες να παραμένουν ουσιαστικά αποκλεισμένοι από την οικονομική και συναλλακτική ζωή, αδυνατώντας να χρησιμοποιήσουν τραπεζικούς λογαριασμούς ή ακόμη και να ανοίξουν νέους.Η Μιλένα Αποστολάκη υπογραμμίζει ότι πρόκειται για μια κραυγαλέα, καθώς από τη μία πλευρά η Πολιτεία αναγνωρίζει ότι οι οφειλές έχουν αποσβεστεί και χορηγεί φορολογική ενημερότητα, από την άλλη όμως εξακολουθούν να ισχύουν μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης που είχαν επιβληθεί ακριβώς για αυτές τις οφειλές.Για τον λόγο αυτό, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ζητά από τον αρμόδιο υπουργό σαφείς απαντήσεις σχετικά με τουςγια τους οποίους οι Δ.Ο.Υ. δεν προβαίνουν στην άρση των κατασχέσεων μετά την απαλλαγή οφειλών, καθώς και αν υπάρχει σχετική εγκύκλιος ή διοικητική οδηγία. Παράλληλα, καλεί το υπουργείο να προχωρήσει άμεσα σεώστε η απαλλαγή από τις οφειλές να συνεπάγεται αυτοδικαίως και την άρση των κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών.

Προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη

Θέμα: Αδυναμία άρσης κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών μετά την απαλλαγή οφειλών κατά τον ν. 4738/2020 – Ακύρωση στην πράξη του θεσμού της «δεύτερης ευκαιρίας»

Ο ν. 4738/2020 θεσπίστηκε με κεντρικό σκοπό την παροχή «δεύτερης ευκαιρίας» σε φυσικά πρόσωπα και επαγγελματίες που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις, μέσω της απαλλαγής από τα χρέη τους υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ωστόσο, στην πράξη ανακύπτει ένα σοβαρό θεσμικό και λειτουργικό πρόβλημα, το οποίο οδηγεί σε πλήρη αποδυνάμωση του ίδιου του σκοπού του νόμου.

Συγκεκριμένα, σε περιπτώσεις όπου έχει ήδη εκδοθεί διαπιστωτική πράξη απαλλαγής οφειλών, οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. αρνούνται να προχωρήσουν στην άρση των κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί επί τραπεζικών λογαριασμών των απαλλαγέντων οφειλετών.

Το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικά αντιφατικό, καθώς οι πολίτες θεωρούνται πλέον νομικά απαλλαγμένοι από τις οφειλές τους, λαμβάνουν φορολογική ενημερότητα, το Δημόσιο δεν διατηρεί πλέον καμία απαίτηση εις βάρος τους, αλλά εξακολουθούν να αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς λόγω της διατήρησης των κατασχέσεων. Παράλληλα τα τραπεζικά ιδρύματα αρνούνται το άνοιγμα νέων λογαριασμών όταν υφίστανται ενεργές δεσμεύσεις ή κατασχέσεις, με αποτέλεσμα οι απαλλαγέντες πολίτες να αποκλείονται ουσιαστικά από κάθε οικονομική και συναλλακτική δραστηριότητα.

Η κατάσταση αυτή δημιουργεί μια προφανή αντίφαση, καθώς ενώ η Πολιτεία αναγνωρίζει ότι οι σχετικές οφειλές έχουν αποσβεστεί, εξακολουθούν να διατηρούνται σε ισχύ μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης που επιβλήθηκαν ακριβώς για τις ίδιες οφειλές.

Ως αποτέλεσμα, ο θεσμός της «δεύτερης ευκαιρίας» ακυρώνεται στην πράξη, καθώς οι απαλλαγέντες οφειλέτες αδυνατούν να επανενταχθούν στην οικονομική και κοινωνική ζωή.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός: