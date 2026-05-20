Αυγερινός: Είπα στον εισαγγελέα να καλέσει τη Ζαχάροβα να καταθέσει για το αν είμαι η «χείρα» της όπως λέει ο Καραχάλιος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Θανάσης Αυγερινός Μαρία Καρυστιανού Μαρία Ζαχάροβα

«Θα έχει πολλή πλάκα αυτή η δίκη, αν φτάσουμε σε ακροαματική διαδικασία...» λέει ο δημοσιογράφος με ενεργό ρόλο στο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού

Με μία ανάρτηση στο Facebook ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος έχει ενεργό ρόλο στο υπό ανακοίνωση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, σχολιάζει τη μήνυση που κατατέθηκε κατά του Νίκου Καραχάλιου ο οποίος είχε κάνει λόγο για εντολή από τη Ρωσία για τη δημιουργία του πολιτικού σχηματισμού.

Ο δημοσιογράφος λέει πως ο ίδιος ζήτησε από τον αρμόδιο εισαγγελέα να καλέσει για κατάθεση στα ελληνικά δικαστήρια προκειμένου να διαφανεί κατά πόσο ο ίδιος ενεργεί υπό τος εντολές της, όπως έχει αφήσει να εννοηθεί ο κ. Καραχάλιος.

«Θα έχει πολλή πλάκα αυτή η δίκη, αν φτάσουμε σε ακροαματική διαδικασία...» καταλήγει.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Θανάσου Αυγερινού:



«Ζήτησα από τον αρμόδιο Εισαγγελέα να κλητεύσει, ως οφείλει, την επίσημη εκπρόσωπο του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών κα Μαρία Ζαχάροβα, για να καταθέσει στα ελληνικά δικαστήρια, ώστε να μας εξηγήσει τα αληθή γεγονότα σχετικά με το εάν και πώς ακριβώς θα μπορούσα να είμαι η "χείρα" της, κατά Καραχάλιο. Θα έχει πολλή πλάκα αυτή η δίκη, αν φτάσουμε σε ακροαματική διαδικασία...»
