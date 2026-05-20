Πολάκης: Να αλλάξει άμεσα η απόφαση περί απομάκρυνσής μου από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ
Πολάκης: Να αλλάξει άμεσα η απόφαση περί απομάκρυνσής μου από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ
Η ανάρτηση του βουλευτή Χανίων με φόντο την παραίτηση του Στέργιου Καλπάκη από τη θέση του Γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ
Το θέμα της διαγραφής του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, επανέφερε με νέα ανάρτησή του ο βουλευτής Χανίων, Παύλος Πολάκης.
Με φόντο την παραίτηση του Στέργιου Καλπάκη από τη θέση του Γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, ο κ. Πολάκης τόνισε πως «είναι προφανές μετά την επιστολή - παραίτηση του Καλπάκη και τα όσα αναφέρει και με τα λόγια που τα περιγράφει, πως πρέπει να αλλάξει ΑΜΕΣΑ η απόφαση περί απομάκρυνσής μου απο την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ».
«Υγ: Για το θέμα της συμμετοχής μου σε ΠΓ και ΚΕ δεν χρειάζεται, εννοείται, να ξαναπώ κάτι» κατέληξε ο κ. Πολάκης κι ενώ εντείνεται στον ΣΥΡΙΖΑ η πίεση για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
Με φόντο την παραίτηση του Στέργιου Καλπάκη από τη θέση του Γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, ο κ. Πολάκης τόνισε πως «είναι προφανές μετά την επιστολή - παραίτηση του Καλπάκη και τα όσα αναφέρει και με τα λόγια που τα περιγράφει, πως πρέπει να αλλάξει ΑΜΕΣΑ η απόφαση περί απομάκρυνσής μου απο την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ».
«Υγ: Για το θέμα της συμμετοχής μου σε ΠΓ και ΚΕ δεν χρειάζεται, εννοείται, να ξαναπώ κάτι» κατέληξε ο κ. Πολάκης κι ενώ εντείνεται στον ΣΥΡΙΖΑ η πίεση για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα