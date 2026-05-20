Chios Kythira Pass 2026: Έγινε η κλήρωση, πού θα δείτε τα οριστικά αποτελέσματα

Δείτε αν κερδίσατε voucher για το Chios Kythira Pass 2026 - 6.600 δικαιούχοι θα χρησιμοποιήσουν το voucher για δαπάνες διαμονής, εστίασης και τοπικών μεταφορών στις πληγείσες περιοχές

αποτελέσματα για το Chios Kythira Pass 2026.



Οι αιτούντες μπορούν να αναζητήσουν με το μοναδικό αναγνωριστικό της αίτησής τους καθώς και τα τελευταία 4 ψηφία του ΑΦΜ τους εάν είναι μεταξύ των τελικών δικαιούχων.



Chios Kythira Pass 2026: Aνακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα Εναλλακτικά, οι αιτούντες μπορούν να επαληθεύσουν εάν βρίσκονται μεταξύ των τελικών δικαιούχων με σύνδεση στην εφαρμογή και έλεγχο της κατάστασης της αίτησης τους



Οι αιτήσεις των τελικών δικαιούχων που προέκυψαν κατόπιν κλήρωσης βρίσκονται σε κατάσταση «Κληρωθείσα».



Για να δείτε τα οριστικά αποτελέσματα με αναλυτικούς πίνακες αλλά και αν κερδίσατε voucher, πατήστε



Τι προβλέπει το πρόγραμμα Το Chios-Kythira Pass 2026 είναι μια δράση που προβλέπει τη στήριξη του εγχώριου τουρισμού και την οικονομική στήριξη της τουριστικής δραστηριότητας της νήσου Χίου, που επλήγη από τις πυρκαγιές του Ιουνίου και Αυγούστου του 2025 και του νησιού των Κυθήρων, που επλήγη από τις πυρκαγιές του Ιουλίου του 2025 αντίστοιχα.



Το Πρόγραμμα αφορά δύο προορισμούς, το Δήμο Χίου και τον Δήμο Κυθήρων, αλλά και δύο ημερολογιακές φάσεις:



*Φάση 1 – Μάιος-Ιούνιος 2026 και



Υλοποιείται μέσω άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, την οποία θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν συνολικά 6.600 δικαιούχοι για δαπάνες διαμονής, εστίασης και τοπικών μεταφορών στις πληγείσες περιοχές.



Ειδικότερα, εκδίδονται:



-3.000 κάρτες των 300 ευρώ για τον Δήμο Χίου (Φάση 1: 1.500, Φάση 2: 1.500) και

-3.600 κάρτες των 250 ευρώ για τον Δήμο Κυθήρων (Φάση 1: 1.800, Φάση 2: 1.800)



Συχνές ερωτήσεις για το Chios Kythira Pass 2026 Τι είναι το Chios Kythira Pass 2026;



Το Chios Kythira Pass 2026 είναι μια δράση που προβλέπει τη στήριξη του εγχώριου τουρισμού και την οικονομική στήριξη της τουριστικής δραστηριότητας της νήσου Χίου, που επλήγη από τις πυρκαγιές του Ιουνίου και Αυγούστου του 2025 και του νησιού των Κυθήρων, που επλήγη από τις πυρκαγιές του Ιουλίου του 2025 αντίστοιχα.



Ποιοι είναι δικαιούχοι της δράσης;



Δικαιούχοι είναι όλα τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, τα οποία είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, με βάση την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2024. Ειδικά για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά το άρθρο 67 του ν. 4172/2013 ή ένας εκ των δύο, σε περίπτωση χωριστής δήλωσης, κατά την περ. β’ της παρ.4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013.



Οι δικαιούχοι προκύπτουν κατόπιν κλήρωσης από τον φορέα υλοποίησης μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης των υποβολών αιτήσεων και τα αποτελέσματα αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του προγράμματος.



Ποιος θεωρείται «ωφελούμενος» του δικαιούχου;



«Ωφελούμενοι» του δικαιούχου θεωρούνται:



α) τα ενήλικα τέκνα του δικαιούχου που δηλώνονται ως εξαρτώμενα μέλη στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2024 και



β) ο/η σύζυγος του δικαιούχου ή το πρόσωπο που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με αυτόν.



Σε περιπτώσεις συζύγων, προσώπων που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή τέκνων που αμφότεροι είναι δικαιούχοι του προγράμματος, ο ένας εκλαμβάνεται ως ωφελούμενος του άλλου.



Επισημαίνεται ότι εκδίδεται μία και μόνο κάρτα για όλη την ωφελούμενη μονάδα, δηλαδή τον δικαιούχο και τους ωφελούμενούς του.