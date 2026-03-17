Αλεξάνδρα Σιετή: Αν συμμετείχα ξανά στον ελληνικό τελικό της Eurovision, θα με βλέπατε με κάτι τελείως διαφορετικό
GALA
Είμαι εκατό τοις εκατό ευχαριστημένη από την εμφάνισή μου, ανέφερε μεταξύ άλλων

Θετική στην ιδέα να δηλώσει ξανά συμμετοχή στον ελληνικό τελικό της Eurovision είναι η Αλεξάνδρα Σιετή. Η τραγουδίστρια εξήγησε πως αν επιχειρούσε να διεκδικήσει και πάλι την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον Διαγωνισμό Τραγουδιού θα το επιχειρούσε με ένα τελείως διαφορετικό κομμάτι.

«Το σκέφτομαι με πάρα πολλή γλύκα και ευγνωμοσύνη όλο αυτό που ζούσαμε. Ξυπνούσαμε και κοιμόμασταν με αυτή τη σκέψη. Δημιουργήθηκαν φιλίες κι αυτό κρατάω. Οπότε, είμαι πολύ ευγνώμων», είπε αρχικά η Αλεξάνδρα Σιετή στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», με το σχετικό βίντεο να προβάλλεται το πρωί της Τρίτης 17 Μαρτίου.

Δείτε το βίντεο


Μιλώντας για το τραγούδι «The Other Side» με το οποίο διαγωνίστηκε στον ελληνικό τελικό, ανέφερε πως έμεινε πολύ ικανοποιημένη από την παρουσία της. Ωστόσο, μελλοντικά θα ήθελε να δοκιμαστεί με κάτι αλλιώτικο. «Είμαι εκατό τοις εκατό ευχαριστημένη από όλη την εμφάνιση. Το τραγούδι, παρόλο που δεν ήταν τόσο Eurovision, δεν θα το άλλαζα με τίποτα σε αυτή τη φάση γιατί ήταν πολύ προσωπικό. Ήθελα να τιμήσω τoν πατέρα μου και να βγάλω αυτό το πράγμα από μέσα μου. Δεν μπορούσα να πάω με τίποτα άλλο. Αν το ξαναέκανα, θα με βλέπατε με κάτι τελείως διαφορετικό».

Όσον αφορά στον Ακύλα, η Αλεξάνδρα Σιετή τόνισε πως είναι πολύ πιθανό να χαρίσει στην Ελλάδα την πρώτη θέση με το «Ferto». «Είμαι σίγουρη ότι θα πάει ο Ακύλας στη Eurovision φέτος. Θεωρώ ότι θα μας το φέρει. Θέλω να πιστεύω ότι θα βγει πρώτος», σχολίασε.

Φωτογραφία: NPDPPHOTO
Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης