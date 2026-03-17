Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου αντέδρασε σε ερώτηση για την αλλαγή του ονόματός της: «Πλήττω»

Μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day» την Τρίτη 17 Μαρτίου η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου δήλωσε αναλυτικά: «Δεν υπάρχει επιλογή ονομάτων. Μαρία Ελένη είμαι, το Αίθρα υπάρχει ακόμα και το αγαπώ, απλώς πλήττω να απαντώ αυτή την ερώτηση κάθε φορά, αλήθεια. Είναι μια παρόρμηση, το έχω ξαναπεί. Έγινε μια παρόρμηση, υπάρχει αυτό το όνομα, δεν έχει διαγραφεί, αλλά δεν το έχω κάνει και με δικαστική απόφαση. Απλώς το πρόσθεσα. Δεν μετανιώνω για το όνομα καθόλου. Απλώς μπορεί για την παρόρμηση, αν θες. Αλλά και πάλι δεν μετανιώνω γιατί αυτή είμαι στο φινάλε».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ρωτήθηκε εάν επηρεάζεται από όσα γράφονται στα media για τη ζωή της, με την ίδια να απαντά: «Ούτε με αφορά που τα φώτα πέφτουν πάνω μου και συζητιούνται τα οικογενειακά μου θέματα. Δεν βλέπω τηλεόραση, δεν παρακολουθώ εκπομπές, δεν διαβάζω τα social, δεν διαβάζω τα μηνύματα. Δεν με αφορά. Εγώ ζω στον δικό μου κόσμο, δεν με αφορά. Δεν με αφορά τι γράφεται για εμένα, δηλαδή με την έννοια του ότι δεν ξυπνάω "πω πω για να δω τι γράψανε". Ή μερικοί που βάζουν στο Google το όνομά τους να δουν τι έχει γραφτεί για αυτούς. Συγγνώμη εγώ δεν θα το κάνω ποτέ».