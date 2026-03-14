Αίθρα Λυκουρέζου: Όταν βιώνεις κακοποίηση, ειδικά αν είσαι παιδί, να πρέπει να το λες γιατί μπορεί να σου μείνουν τραύματα
Η κόρη του Αλέξανδρου Λυκουρέζου και της Ζωής Λάσκαρη πρόσφατα εξομολογήθηκε πως είχε δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση όταν πήγαινε σχολείο από συνεργάτη του πατέρα της
Για τα περιστατικά κακοποίησης μίλησε η Αίθρα Λυκουρέζου, επισημαίνοντας πως ειδικά όταν πρόκειται για παιδιά, θα πρέπει να αναφέρονται, διότι διαφορετικά μένουν τραύματα.
Η κόρη του Αλέξανδρου Λυκουρέζου και της Ζωής Λάσκαρη αναφέρθηκε ξανά στην παρεξηγημένη εικόνα των παιδιών που προέρχονται από οικογένειας με γονείς σταρ, ενώ απάντησε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» το Σάββατο 14 Μαρτίου και στο ενδεχόμενο να γίνει ταινία η ζωή της μητέρας της.
Η Αίθρα Λυκουρέζου, η οποία πρόσφατα μίλησε ανοιχτά για τη σεξουαλική παρενόχληση που δέχτηκε από συνεργάτη του πατέρα της, είπε αρχικά για σχετικά με το πότε θα πρέπει να μιλούν όσοι υφίστανται κακοποίηση: «Σίγουρα είναι σημαντικό όταν βιώνεις κάτι, ειδικά άμα είσαι παιδί, να πρέπει να το λες γιατί μπορεί να σου μείνουν τραύματα. Αυτό μόνο. Τώρα για μια μεγαλύτερη γυναίκα, δεν ξέρω. Είναι λίγο η τρέλα της εποχής, να είμαστε political correct, να υπερασπιζόμαστε πράγματα για τους άλλους, να βγαίνουμε και καλά να διαδηλώνουμε, να κάνουμε και στην ουσία να μην είμαστε αληθινοί και αυθεντικοί. Και να κριτικάρουμε και τα πάντα και να έχουμε άποψη για τα πάντα και να μην κοιτάμε τη δικιά μας φάση, τι πρέπει να βελτιώσουμε».
Δείτε το βίντεο
Όσον αφορά στις δηλώσεις που είχε κάνει για το γεγονός πως τα παιδιά των σταρ παρεξηγούνται, ανέφερε: «Παρεξηγούμαστε τα παιδιά των διάσημων γονιών με την έννοια ότι είμαστε σε αυτό το χώρο από μηδέν χρονών. Έχεις μάθει ότι πάντα υπάρχει μια κάμερα, ένας δημοσιογράφος, ένας παπαράτσι, οτιδήποτε και υπάρχουν κάποιες κινήσεις ή κάποια πράγματα που θα αποτυπωθούν στα media, τα οποία δεν είναι πραγματικά. Οπότε βγαίνει ένα παρεξηγημένο άτομο. Γι’ αυτό μ’ αρέσουν πολύ τα social, γιατί βγαίνω και λέω την αλήθεια μου και δεν υπάρχει φίλτρο, δεν υπάρχει κάποιος να με ρωτήσει κάτι, δεν υπάρχει να αλλάξει κάτι. Άσχετα αν και πάλι, όταν ανεβάσω κάτι, θα το πάρει κάποιο σάιτ, κάποιο αυτό και θα δείξει ένα απόσπασμα, όχι την ουσία, αλλά αυτό που είναι πιο κίτρινο για αυτούς. Αλλά πάλι αυτό είναι μέσα στο μέρος του παιχνιδιού».
Για το ενδεχόμενο να γίνει η ζωή της Ζωής Λάσκαρη ταινία, η Αίθρα Λυκουρέζου απάντησε: «Δεν ξέρω ποια θα μπορούσε να παίξει τη μάνα μου. Δεν είναι μόνο θέμα ομορφιάς, είναι θέμα αέρα, προσωπικότητας, περπατήματος, εκτοπίσματος. Θα μπορούσε να γίνει ταινία η ζωή της μητέρας μου. Πιο πολύ απ’ το θέατρο μ’ αρέσει αυτό να σου πω την αλήθεια. Γιατί αυτό είναι κάτι που μένει. Και μπορεί να φανεί ποια πραγματικά ήταν η μάνα μου. Δεν ξέρει ο κόσμος ότι ήταν πάρα πολύ ευαίσθητη, πάρα πολύ δοτική, πάρα πολύ φιλοσοφημένη, πάρα πολύ διαβασμένη. Όχι δήθεν, ουσία. Αυτό ουσιαστικά εμένα είναι ένα μάθημα, ένα παράδειγμα ότι φύγε από κει που υπάρχει πολύ στην εποχή μας. Στημένο, όλα φίλτρα, στημένα, πρέπει να τσαλακώνεσαι. Αλλά με ποιότητα. Αυτό είχε η μάνα μου».
