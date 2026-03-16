Μπεγνής για το «Μη μου λες αντίο»: Θυμάμαι τους Έλληνες μουσουλμάνους στον μαχαλά της Κομοτηνής, ήταν σαν την παλιά Ελλάδα
Μπεγνής για το «Μη μου λες αντίο»: Θυμάμαι τους Έλληνες μουσουλμάνους στον μαχαλά της Κομοτηνής, ήταν σαν την παλιά Ελλάδα
Μας άνοιγαν τα σπίτια τους, ήταν κάτι που δεν ξεχνιέται, είπε ο ηθοποιός που είχε πρωταγωνιστήσει στη σειρά του Μανούσου Μανουσάκη
Τις στιγμές που είχε περάσει στην Κομοτηνή για τις ανάγκες της σειράς «Μη μου λες αντίο» του Μανούσου Μανουσάκη αναπόλησε ο Μέμος Μπεγνής. Ο ηθοποιός στάθηκε ιδιαίτερα τη φιλοξενία των Ελλήνων μουσουλμάνων, τονίζοντας πως οι εικόνες από τις γειτονιές τους φάνταζαν σαν την παλιά Ελλάδα των δεκαετιών του 1950 και του 1960.
«Θυμάμαι με πολύ νοσταλγία αυτή την πόλη. Μια πόλη άγνωστη στον πολύ κόσμο τότε, αλλά πολύ ιδιαίτερη. Έκτοτε έχω επιστρέψει αρκετές φορές και μάλιστα πρόσφατα, λόγω μιας παράστασης στην Κομοτηνή. Πολλοί άνθρωποι θυμόντουσαν ακόμη τη σειρά και ερχόντουσαν να μου μιλήσουν για εκείνη την περίοδο», είπε αρχικά ο Μέμος Μπεγνής στην εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», τη Δευτέρα 16 Μαρτίου.
Θυμούμενος όσα βίωσε στα σπίτια των μουσουλμάνων που φιλοξένησαν εκείνον και τα υπόλοιπα μέλη της σειράς, περιέγραψε: «Θυμάμαι τους Έλληνες μουσουλμάνους που ζούσαν στον μαχαλά της Κομοτηνής, σε μικρά σπίτια με αυλές και πολλά λουλούδια. Ήταν σαν να έβλεπες την παλιά Ελλάδα του ’50 και του ’60. Μας άνοιγαν τα σπίτια τους για να βαφτούμε, να ντυθούμε και να αλλάξουμε ρούχα. Ήταν κάτι που δεν ξεχνιέται».
Όσον αφορά στη συνεργασία του με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη που υποδυόταν τον αρραβωνιαστικό της κεντρικής ηρωίδας, ο Μέμος Μπεγνής τόνισε πως την απόλαυσε. «Ο Γιάννης είναι ένα παιδί που αγαπώ ιδιαίτερα. Μου αρέσει πολύ και σαν άνθρωπος και σαν ηθοποιός. Η συνεργασία μας ήταν άψογη, με πολύ χιούμορ και επαγγελματισμό», κατέληξε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
«Θυμάμαι με πολύ νοσταλγία αυτή την πόλη. Μια πόλη άγνωστη στον πολύ κόσμο τότε, αλλά πολύ ιδιαίτερη. Έκτοτε έχω επιστρέψει αρκετές φορές και μάλιστα πρόσφατα, λόγω μιας παράστασης στην Κομοτηνή. Πολλοί άνθρωποι θυμόντουσαν ακόμη τη σειρά και ερχόντουσαν να μου μιλήσουν για εκείνη την περίοδο», είπε αρχικά ο Μέμος Μπεγνής στην εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», τη Δευτέρα 16 Μαρτίου.
Θυμούμενος όσα βίωσε στα σπίτια των μουσουλμάνων που φιλοξένησαν εκείνον και τα υπόλοιπα μέλη της σειράς, περιέγραψε: «Θυμάμαι τους Έλληνες μουσουλμάνους που ζούσαν στον μαχαλά της Κομοτηνής, σε μικρά σπίτια με αυλές και πολλά λουλούδια. Ήταν σαν να έβλεπες την παλιά Ελλάδα του ’50 και του ’60. Μας άνοιγαν τα σπίτια τους για να βαφτούμε, να ντυθούμε και να αλλάξουμε ρούχα. Ήταν κάτι που δεν ξεχνιέται».
Παρά τον δραματικό χαρακτήρα του σίριαλ, οι συντελεστές, σύμφωνα με τον ηθοποιό, γελούσαν πολύ κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Δεν υπήρχε περίπτωση να κάνουμε σκηνή και να μη γελάμε. Με τη Θάλεια Ματίκα είχαμε ταιριάξει πολύ ως άνθρωποι. Ακόμη και στις πιο δύσκολες σκηνές γελάγαμε. Στην τελευταία σκηνή που την κυνηγάω για να μη φύγει με το λεωφορείο, είχε τόσο κρύο που είχαν παγώσει οι μύες του προσώπου μας. Μετά από κάποιες ατάκες μπαίναμε σε αυτοκίνητο, πίναμε τσάι για να ζεσταθούμε και μετά συνεχίζαμε το γύρισμα».
Όσον αφορά στη συνεργασία του με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη που υποδυόταν τον αρραβωνιαστικό της κεντρικής ηρωίδας, ο Μέμος Μπεγνής τόνισε πως την απόλαυσε. «Ο Γιάννης είναι ένα παιδί που αγαπώ ιδιαίτερα. Μου αρέσει πολύ και σαν άνθρωπος και σαν ηθοποιός. Η συνεργασία μας ήταν άψογη, με πολύ χιούμορ και επαγγελματισμό», κατέληξε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
