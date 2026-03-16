Ο Τζακ Ο’Κόνελ με… δόντια βαμπίρ στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ 2026
Η εμφάνιση του ηθοποιού παρέπεμπε στον ρόλο του στην ταινία «Sinners»
Με δόντια βαμπίρ εμφανίστηκε ο Τζακ Ο’Κόνελ στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ 2026, σε μια εμφάνιση που παρέπεμπε στον ρόλο του στην ταινία «Sinners».
Ο ηθοποιός έφτασε στην τελετή απονομής των 98ων Βραβείων Όσκαρ την Κυριακή 15 Μαρτίου στο Dolby Theatre στο Χόλιγουντ, επιλέγοντας μια ιδιαίτερη εμφάνιση που δεν πέρασε απαρατήρητη. Εκτός από τα χαρακτηριστικά δόντια βαμπίρ, που αποτέλεσαν σαφή αναφορά στον ρόλο του στην ταινία «Sinners», ο Ο’Κόνελ φορούσε σακάκι σε ιβουάρ απόχρωση, μαύρο παντελόνι, παπιγιόν και γυαλιά ηλίου.
Στο φιλμ, ο ηθοποιός υποδύεται τον Remmick, έναν βρικόλακα, γεγονός που εξηγεί την επιλογή του να εμφανιστεί με τα συγκεκριμένα προσθετικά δόντια στο κόκκινο χαλί.
Φωτογραφίες: AP
