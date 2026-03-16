Όσκαρ 2026: Το συγκινητικό αφιέρωμα στον Ρομπ Ράινερ με τον Μπίλι Κρίσταλ και πρωταγωνιστές από τις ταινίες του
Ο Μπίλι Κρίσταλ και η Μεγκ Ράιαν, το αξέχαστο κινηματογραφικό δίδυμο της ταινίας «Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι», επανενώθηκαν στη σκηνή των Όσκαρ και μαζί με άλλους ηθοποιούς τίμησαν τη μνήμη του σκηνοθέτη και ηθοποιού Ρομπ Ράινερ.

Ο Μπίλι Κρίσταλ ηγήθηκε του συγκινητικού αφιερώματος στον σκηνοθέτη, ενώ σε αυτό συμμετείχαν και άλλοι γνωστοί ηθοποιοί και πρωταγωνιστές των ταινιών του, όπως η Ντέμι Μουρ, ο Κρίστοφερ Γκεστ και ο Μάικλ ΜακΚιν.


Ανοίγοντας την ενότητα In Memoriam, ο πρωταγωνιστής του «Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι» δήλωσε εμφανώς συγκινημένος:

«Οι ταινίες του Ρομπ θα αντέξουν στον χρόνο, γιατί μιλούσαν για όσα μας κάνουν να γελάμε και να κλαίμε και για αυτό που προσπαθούμε να γίνουμε στα μάτια του, καλύτεροι άνθρωποι — πιο καλοί, πιο αστείοι, αλλά πάνω απ’ όλα πιο ανθρώπινοι».

Ο 78χρονος Κρίσταλ απέτισε επίσης φόρο τιμής και στη σύζυγο του Ρομπ Ράινερ, Μισέλ Ράινερ, σημειώνοντας ότι όταν μπήκε στη ζωή του Ρομπ «ήταν ασταμάτητοι».

«Δεν ήταν μόνο παραγωγός σε ταινίες του Ρομπ, αλλά ήταν και η δική της ενέργεια που τους έκανε να εργάζονται ακούραστα για να πολεμήσουν την κοινωνική αδικία στη χώρα που και οι δύο αγαπούσαν», συνέχισε.

Ο Κρίσταλ πρόσθεσε ότι το ζευγάρι «έγινε κινητήρια δύναμη για την ισότητα στον γάμο στις Ηνωμένες Πολιτείες και η απώλειά τους είναι ανυπολόγιστη».

«Φίλε μου, τι ωραία που περάσαμε κατακτώντας το κάστρο», κατέληξε, κάνοντας αναφορά στην ταινία «The Princess Bride».

Μετά τη συγκινητική ομιλία του, η αυλαία άνοιξε και αποκαλύφθηκαν περισσότεροι από δώδεκα ηθοποιοί που είχαν συνεργαστεί με τον Ράινερ στις ταινίες του. Μεταξύ αυτών ήταν η Μεγκ Ράιαν, καθώς και οι Τζέρι Ο’Κόνελ, Κίφερ Σάδερλαντ και Γουίλ Γουίτον από το «Stand By Me».

Στη σκηνή των Όσκαρ εμφανίστηκαν επίσης οι Κρίστοφερ Γκεστ και Μάικλ ΜακΚιν από το «This is Spinal Tap», καθώς και οι Φρεντ Σάβατζ, Κάρι Έλγουες, Μάντι Πατίνκιν και Κάρολ Κέιν από το «The Princess Bride», η Κάθι Μπέιτς από το «Misery», η Ντέμι Μουρ και ο Κέβιν Πόλακ από το «A Few Good Men», καθώς και οι Τζον Κιούζακ και Ντάφνι Ζούνιγκα από το «The Sure Thing».

Ο Ρομπ και η Μισέλ Ράινερ βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στο Μπρέντγουντ στις 14 Δεκεμβρίου.

Εκείνος ήταν 78 ετών, ενώ εκείνη 70.

Σύμφωνα με τα πιστοποιητικά θανάτου τους, το ζευγάρι πέθανε μέσα σε «λεπτά» αφού δέχθηκε «πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο».

Ο μικρότερος γιος τους, Νικ Ράινερ, συνελήφθη λίγες ώρες μετά τις επιθέσεις με μαχαίρι, ως ύποπτος για εμπλοκή στους θανάτους τους.
Thema Insights

Open Minds, Open Doors: Πώς μια ελληνική πρόταση για τη συμπερίληψη αποκτά ευρωπαϊκή δυναμική

Στο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους ανέδειξε την πρότασή του για την καθιέρωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Κοινωνικής Αφύπνισης για την Αναπηρία και Ανάπτυξης Συμπεριληπτικής Νοοτροπίας.

Best of Network

Δείτε Επίσης