Νίκος Κουρής: Όταν δημοσιοποίησα τον γάμο μου θεώρησα ότι ήταν σωστό
Είμαι καλά με τον εαυτό μου, συμπλήρωσε ο ηθοποιός
Για να αισθάνεται καλά εξήγησε ο Νίκος Κουρής πως δημοσιοποίησε τον γάμο του με την Έλενα Τοπαλίδου, καθώς αναγνώριζε το ενδιαφέρον που υπήρχε από τον κόσμο και από τις εκπομπές για την προσωπική του ζωή.
Σε συνέντευξη που έδωσε την Κυριακή 15 Μαρτίου στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα», ο ηθοποιός μίλησε για τη δημοσιοποίηση της προσωπικής του ζωής γενικότερα, επισημαίνοντας πως δεν έχει παράπονο από τους δημοσιογράφους και πως δεν τον ενοχλεί να γνωρίζει ο κόσμος πράγματα για εκείνον διότι αισθάνεται καλά με τον εαυτό του.
Ο Νίκος Κουρής, αρχικά, επισήμανε πως ήθελε να «χαλαρώσει» σε κάποια πράγματα, γι' αυτό μίλησε για τον γάμο του: «Η δημοσιοποίηση ή όχι της ζωής σου, είναι κάτι που θέλει μια διαχείριση. Κάνεις πάντα σύμφωνα με αυτό που είναι. Εγώ δεν έχω αλλάξει κάτι, απλά με κάποια πράγματα έχω χαλαρώσει. Ας πούμε, θεώρησα σωστό να δημοσιοποιήσω το πρόβλημα της υγείας μου. Τον γάμο μου θεώρησα ότι έπρεπε να το κάνω για να είμαι εντάξει. Οι άνθρωποι και οι εκπομπές ενδιαφέρονται για τη ζωή μου κι επειδή εγώ ήμουν πολύ στα "όχι", είπα ότι κάπως πρέπει να το χαλαρώσω γιατί δεν είναι σωστό», είπε.
Δείτε το βίντεο
Και στη συνέχεια τόνισε: «Δεν αισθάνομαι καθόλου ευάλωτος, γιατί είμαι πολύ ισχυρός μέσα μου, σε σχέση με αυτό που είμαι και με αυτό που κάνω. Κάνω ό,τι μπορώ, οπότε είμαι εντάξει με μένα. Κάποια πράγματα δεν μου άρεσαν, αλλά δεν πειράζει. Κάποια πράγματα δεν είναι στο χέρι σου. Δεν μπορείς να έχεις μόνο αυτά που θες εσύ ή να είναι μόνο όπως τα θέλεις εσύ. Όταν, λοιπόν, κάτι δημοσιοποιείς και ο κόσμος το μαθαίνει και ασχολούνται μαζί σου, δεν μπορεί να είναι όλα ωραία. Κι εγώ το ευχαριστήθηκα αυτό, γιατί δοκιμάζεσαι με αυτό το πράγμα, για να ξέρεις πώς θα σταθείς στη ζωή σου. Αυτό που έχω αισθανθεί είναι ότι υπάρχει ένας σεβασμός. Και τους ευχαριστώ όλους τους ανθρώπους, και αυτούς που με σέβονται, αλλά και αυτούς που είπαν πράγματα που δεν ίσχυαν, γιατί αυτή είναι η δουλειά τους. Δεν έχω κανένα αληθινό παράπονο».
Ο Νίκος Κουρής παντρεύτηκε με την Έλενα Τοπαλίδου μετά από 18 χρόνια σχέσης και ένα παιδί, το καλοκαίρι του 2023. Οι δυο τους χώρισαν όμως λίγους μήνες αργότερα, με τα δημοσιεύματα να αναφέρουν πως ήταν σε διάσταση από από τα τέλη του 2024.
Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα