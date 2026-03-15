Οι πασχαλίτσες της Νικόλ Κίντμαν και το διχτυωτό φόρεμα της Κρίστεν Στιούαρτ: Οι εμφανίσεις των σταρ στο δείπνο πριν τα Όσκαρ
Τι φόρεσαν οι διάσημοι το βράδυ πριν την απονομή των λαμπερών βραβείων
Μία ημέρα πριν την απονομή των φετινών βραβείων Όσκαρ πραγματοποιήθηκε το 17ο ετήσιο Charles Finch & Chanel Pre-Oscar Dinner στο Μπέβερλι Χιλς, στο οποίο έδωσαν «το παρών» πολλοί αστέρες του Χόλιγουντ.
Το δείπνο δείπνο ξεκίνησε νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου 14 Μαρτίου και οι ηθοποιοί που βρέθηκαν εκεί είχαν επιλέξει κομψά look με λάμψεις, χωρίς υπερβολές.
Η Νικόλ Κίντμαν επέλεξε ένα κομψό κρεμ ταγιέρ, με πασχαλίτσες πάνω στη φούστα της, το οποίο συνδύασε με γόβες σε λευκό και μαύρο χρώμα. Τα μαλλιά της είχαν έναν κυματισμό, ενώ το μακιγιάζ της ήταν πολύ φυσικό.
Ο Χαβιέ Μπαρδέμ επέλεξε ένα σκούρο γκρι κοστούμι και λευκό πουκάμισο, το οποίο συνδύασε με λευκά sneakers.
Η Κρίστεν Στιούαρτ έκανε μία πιο εκκεντρική εμφάνιση με ένα μαύρο κορμάκι, πάνω από το οποίο φόρεσε ένα διχτυωτό φόρεμα γεμάτο στρας σε ασημί και πράσινο χρώμα.
Η Λίλι Ρόουζ Ντεπ, κόρη του Τζόνι Ντεπ, φόρεσε ημιδιάφανο γκρι φόρεμα με λαμπερές λεπτομέρειες στα κουμπιά και στις ραφές, το οποίο συνδύασε με bralette και σορτσάκι στον ίδιο τόνο.
Ανάμεσα στους καλεσμένους βρέθηκαν επίσης ο Μικ Τζάγκερ, ο οποίος πήγε συνοδευόμενος από την 38χρονη σύντροφό του. Ο τραγουδιστής ντύθηκε στα μαύρα, με ένα διακριτικό πουά κοστούμι.
Η Ελ Φάνινγκ φόρεσε ένα μαύρο φόρεμα με σκίσιμο στο πόδι και χρυσές λεπτομέρειες.
Τα 98α Βραβεία Όσκαρ θα απονεμηθούν τα ξημερώματα της Δευτέρας 16 Μαρτίου 2026 (01:00–04:00 ώρα Eλλάδος) στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες, τιμώντας τις ταινίες που κυκλοφόρησαν το 2025.
Φωτογραφίες άρθρου: AP Associated Press
