Από το Hamnet έως την Bugonia: Οι πρωταγωνίστριες της φετινής οσκαρικής κούρσας
Η φετινή κατηγορία δεν συγκεντρώνει ερμηνείες εντυπωσιασμού, αλλά δουλειές που στηρίζονται στη λεπτομέρεια και τη συνοχή
Η φετινή πεντάδα του Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου συγκεντρώνει ερμηνείες που βασίζονται περισσότερο στην εσωτερικότητα και τη λεπτή διαχείριση του συναισθήματος παρά στη θεατρικότητα. Πρόκειται για ρόλους που εξελίσσονται σταδιακά, μέσα από σιωπές, αντιφάσεις και συναισθηματικές μετατοπίσεις, αποτυπώνοντας διαφορετικές όψεις της γυναικείας εμπειρίας.
Η Τζέσι Μπάκλεϊ στο Hamnet βρίσκεται στο κέντρο μιας βαθιά προσωπικής ιστορίας απώλειας. Η ερμηνεία της στηρίζεται στη συγκράτηση και στη σωματική παρουσία, με το πένθος να εκφράζεται έμμεσα, μέσα από μικρές χειρονομίες και ελεγχόμενες εκφράσεις. Η Μπάκλεϊ αποφεύγει τον μελοδραματισμό και επιλέγει μια λιτή, σχεδόν εσωστρεφή προσέγγιση.
Η Ρόουζ Μπερν στο Αν Είχα Πόδια Θα σε Κλωτσούσα παραδίδει μια ερμηνεία έντονης συναισθηματικής φθοράς. Ο χαρακτήρας της κινείται ανάμεσα στην κόπωση, την ειρωνεία και την απελπισία, με την Μπερν να ισορροπεί ανάμεσα στο χιούμορ και τη δραματική ένταση, χωρίς να χάνει την αίσθηση της καθημερινότητας.
Στο Sentimental Value, η Ρενάτε Ράινσβε συνεχίζει τη σπουδαία ερμηνευτική γραμμή που έχει καθιερώσει τα τελευταία χρόνια. Ο ρόλος της βασίζεται στην παρατήρηση και στις λεπτές συναισθηματικές αποχρώσεις, με τη Ράινσβε να αποδίδει έναν χαρακτήρα που διαμορφώνεται περισσότερο από το παρελθόν και τις μνήμες παρά από εξωτερικά γεγονότα.
Η Έμα Στόουν στην Bugonia κινείται σε ένα πιο ιδιόμορφο κινηματογραφικό περιβάλλον. Η ερμηνεία της συνδυάζει ειρωνεία, αποστασιοποίηση και υπόγεια ένταση, ακολουθώντας τον ιδιαίτερο τόνο της ταινίας. Πρόκειται για έναν ρόλο που απαιτεί ακρίβεια και έλεγχο, καθώς η εκφραστικότητα δεν προκύπτει από κορυφώσεις αλλά από τη συνεχή μετατόπιση του ύφους.
Τέλος, η Κέιτ Χάντσον στο Song Sung Blue επιστρέφει με έναν ρόλο που βασίζεται στη συναισθηματική διαθεσιμότητα και την απλότητα. Η ερμηνεία της κινείται σε πιο άμεσους τόνους, με έμφαση στη σχέση του χαρακτήρα με τη μουσική και την προσωπική του διαδρομή, προσφέροντας μια λιγότερο σύνθετη αλλά συνεπή παρουσία.
