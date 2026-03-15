Μαρίνα Σάττι: Επειδή ο μπαμπάς μου ήταν μαύρος ντρεπόμουν όταν ερχόταν να με πάρει από το φροντιστήριο
Μαρίνα Σάττι: Επειδή ο μπαμπάς μου ήταν μαύρος ντρεπόμουν όταν ερχόταν να με πάρει από το φροντιστήριο
Φοβόμουν πώς θα το πάρουν οι συμμαθητές μου, ανέφερε ακόμη η τραγουδίστρια μιλώντας για τα στερεότυπα με τα οποία μεγάλωσε
Ντροπή αισθανόταν ως παιδί η Μαρίνα Σάττι όταν ο πατέρας της πήγαινε να την πάρει από το φροντιστήριο, καθώς όπως δήλωσε, ήταν μαύρος και δεν ήξερε πως θα το αντιμετωπίσουν οι συμμαθητές της.
Η τραγουδίστρια βρέθηκε το Σάββατο 14 Μαρτίου στην εκδήλωση Women's Forum, η οποία αφορούσε στα στερεότυπα, και αποσπάσματα από όσα δήλωσε προβλήθηκαν την Κυριακή 15 Μαρτίου στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ». Σε ένα από αυτά μιλά και για την ντροπή που αισθανόταν τα πρώτα χρόνια που ξεκίνησε να τραγουδά.
Για τον πατέρα της η Μαρίνα Σάττι ανέφερε: «Επειδή ο μπαμπάς μου ήταν μαύρος και ήταν από το Σουδάν, ντρεπόμουν όταν ήμουν μικρή και ερχόταν να με πάρει από το φροντιστήριο. Δεν ήξερα πώς θα το πάρουν οι συμμαθητές μου και φοβόμουν».
Ακόμη ανέφερε: «Ντρεπόμουν για πολλά χρόνια να πω ότι είμαι τραγουδίστρια. Δεν ξέρω, στο δικό μου μυαλό, επειδή είμαι από χωριό;».
Σε άλλο σημείο, η Μαρίνα Σάττι μίλησε και για τη δουλειά της, επισημαίνοντας πως δεν θεωρεί ότι της ταιριάζει η νύχτα: «Δεν λέω κάτι για όποιον το κάνει, αλλά εμένα δεν μου ταιριάζει. Δεν μπορώ να κάνω νύχτα, βραδινά μαγαζιά», δήλωσε.
Στο τέλος της εκδήλωσης, η τραγουδίστρια έκανε δηλώσεις και στην κάμερα της εκπομπής, εξηγώντας πως πλέον έχει μάθει να συμπεριφέρεται διαφορετικά σε ότι αφορά στα στερεότυπα: «Παντού στη ζωή υπάρχουν στερεότυπα. Αν κάτι δεν μου ταίριαζε και ένιωθα ότι δεν χωράω, κάπως αντιδρούσε το σώμα μου σε αυτό. Μεγαλώνοντας προσπαθώ να συγκεντρώνομαι σε αυτό που νιώθω και αυτό που εγώ πιστεύω», είπε.
Η τραγουδίστρια βρέθηκε το Σάββατο 14 Μαρτίου στην εκδήλωση Women's Forum, η οποία αφορούσε στα στερεότυπα, και αποσπάσματα από όσα δήλωσε προβλήθηκαν την Κυριακή 15 Μαρτίου στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ». Σε ένα από αυτά μιλά και για την ντροπή που αισθανόταν τα πρώτα χρόνια που ξεκίνησε να τραγουδά.
Για τον πατέρα της η Μαρίνα Σάττι ανέφερε: «Επειδή ο μπαμπάς μου ήταν μαύρος και ήταν από το Σουδάν, ντρεπόμουν όταν ήμουν μικρή και ερχόταν να με πάρει από το φροντιστήριο. Δεν ήξερα πώς θα το πάρουν οι συμμαθητές μου και φοβόμουν».
Δείτε το βίντεο
Ακόμη ανέφερε: «Ντρεπόμουν για πολλά χρόνια να πω ότι είμαι τραγουδίστρια. Δεν ξέρω, στο δικό μου μυαλό, επειδή είμαι από χωριό;».
Σε άλλο σημείο, η Μαρίνα Σάττι μίλησε και για τη δουλειά της, επισημαίνοντας πως δεν θεωρεί ότι της ταιριάζει η νύχτα: «Δεν λέω κάτι για όποιον το κάνει, αλλά εμένα δεν μου ταιριάζει. Δεν μπορώ να κάνω νύχτα, βραδινά μαγαζιά», δήλωσε.
Στο τέλος της εκδήλωσης, η τραγουδίστρια έκανε δηλώσεις και στην κάμερα της εκπομπής, εξηγώντας πως πλέον έχει μάθει να συμπεριφέρεται διαφορετικά σε ότι αφορά στα στερεότυπα: «Παντού στη ζωή υπάρχουν στερεότυπα. Αν κάτι δεν μου ταίριαζε και ένιωθα ότι δεν χωράω, κάπως αντιδρούσε το σώμα μου σε αυτό. Μεγαλώνοντας προσπαθώ να συγκεντρώνομαι σε αυτό που νιώθω και αυτό που εγώ πιστεύω», είπε.
