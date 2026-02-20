Μαρίνα Σάττι για Eurovision: Το «Ferto» μου φάνηκε τέλειο και ο Akylas γλύκας, μακάρι να κερδίσει

μετά τη νίκη του στον ελληνικό τελικό, ανέβασε την Ελλάδα στη

Ο Akylas, πέρα από την Ελλάδα, έχει ενθουσιάσει και τις χώρες του εξωτερικού καιδεύτερη θέση των προγνωστικών, σύμφωνα με τις στοιχηματικές για την Eurovision 2026 που θα διεξαχθεί τον Μάιο στη Βιέννη. Η Φινλανδία βρίσκεται σταθερά στην πρώτη θέση, ενώ στην τρίτη πλέον βρίσκεται το Ισραήλ. Στην 4η θέση είναι η Σουηδία, ακολουθεί η Ιταλία στην 5η θέση, ενώ στην 6η βρίσκεται η Δανία. Η Ουκρανία, η Βουλγαρία, η Γαλλία και η Μάλτα συμπληρώνουν τη δεκάδα.