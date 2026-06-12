Χρηματιστήριο: Σε νέο υψηλό 17 ετών μετά το ειρηνευτικό «παράθυρο» ΗΠΑ – Ιράν

Ο Γενικός Δείκτης έσπασε το «φράγμα» των 2.400 μονάδων, ξεπέρασε και το υψηλό έτους των 2.407 μονάδων και κινείται πλέον σε επίπεδα που είχε να δει από τον Δεκέμβριο του 2009