Χρηματιστήριο: Σε νέο υψηλό 17 ετών μετά το ειρηνευτικό «παράθυρο» ΗΠΑ – Ιράν
Χρηματιστήριο: Σε νέο υψηλό 17 ετών μετά το ειρηνευτικό «παράθυρο» ΗΠΑ – Ιράν
Ο Γενικός Δείκτης έσπασε το «φράγμα» των 2.400 μονάδων, ξεπέρασε και το υψηλό έτους των 2.407 μονάδων και κινείται πλέον σε επίπεδα που είχε να δει από τον Δεκέμβριο του 2009
Ράλι κάνει σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, κεφαλαιοποιώντας τη θεαματική βελτίωση του διεθνούς επενδυτικού κλίματος. Η ξαφνική αποκλιμάκωση της γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη των ελληνικών εισηγμένων, δημιουργούν το ιδανικό υπόβαθρο για μία δυναμική άνοδο.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (12/6) ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,93% και διαπραγματεύεται στις 2.418,65 μονάδες. Σε περίπου τέσσερις μονάδες καθορίζεται το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.417,14 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.421,65 μονάδες. Πρόκειται για τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 17 ετών και συγκεκριμένα από τον Δεκέμβριο του 2009, ξεπερνώντας το προηγούμενο υψηλό έτους των 2.407,07 μονάδων. Επόμενο ορόσημο αποτελούν οι 2.433,24 μονάδες (κλείσιμο 2/12/2009).
Η επενδυτική ψυχολογία μεταστράφηκε άρδην μετά τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν βρίσκεται προ των πυλών και θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί ακόμη και εντός του Σαββατοκύριακου. Η εξέλιξη αυτή ήρθε σε συνέχεια της απόφασης της Ουάσιγκτον να ακυρώσει τα προγραμματισμένα στρατιωτικά πλήγματα εναντίον ιρανικών πετρελαϊκών υποδομών.
Αν και από την πλευρά της Τεχεράνης διαρρέεται ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε συμβιβασμό χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη επίσημη αποδοχή, οι αγορές αντέδρασαν άμεσα. Η διάθεση για ανάληψη ρίσκου επέστρεψε δριμύτερη, τα χρηματιστήρια σημειώνουν ισχυρή άνοδο, ενώ οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν αισθητή υποχώρηση.
Μέσα σε αυτό το ευνοϊκό διεθνές περιβάλλον, η Λεωφόρος Αθηνών εκμεταλλεύεται το μομέντουμ και αναζητεί νέες κορυφές. Η εγχώρια αγορά είχε ήδη επιδείξει ανθεκτικότητα και αντανακλαστικά κατά την πρόσφατη περίοδο της έντονης μεταβλητότητας, αντλώντας «καύσιμα» από τα εξαιρετικά οικονομικά αποτελέσματα α’ τριμήνου που ανακοίνωσαν οι εταιρείες. Η διατήρηση της ισχυρής εγχώριας αναπτυξιακής δυναμικής, οι επιχειρηματικές εξελίξεις και η σταθερή εισροή ξένων κεφαλαίων δίνουν την απαραίτητη ώθηση στις ελληνικές μετοχές.
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Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (12/6) ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,93% και διαπραγματεύεται στις 2.418,65 μονάδες. Σε περίπου τέσσερις μονάδες καθορίζεται το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.417,14 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.421,65 μονάδες. Πρόκειται για τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 17 ετών και συγκεκριμένα από τον Δεκέμβριο του 2009, ξεπερνώντας το προηγούμενο υψηλό έτους των 2.407,07 μονάδων. Επόμενο ορόσημο αποτελούν οι 2.433,24 μονάδες (κλείσιμο 2/12/2009).
Η επενδυτική ψυχολογία μεταστράφηκε άρδην μετά τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν βρίσκεται προ των πυλών και θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί ακόμη και εντός του Σαββατοκύριακου. Η εξέλιξη αυτή ήρθε σε συνέχεια της απόφασης της Ουάσιγκτον να ακυρώσει τα προγραμματισμένα στρατιωτικά πλήγματα εναντίον ιρανικών πετρελαϊκών υποδομών.
Αν και από την πλευρά της Τεχεράνης διαρρέεται ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε συμβιβασμό χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη επίσημη αποδοχή, οι αγορές αντέδρασαν άμεσα. Η διάθεση για ανάληψη ρίσκου επέστρεψε δριμύτερη, τα χρηματιστήρια σημειώνουν ισχυρή άνοδο, ενώ οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν αισθητή υποχώρηση.
Μέσα σε αυτό το ευνοϊκό διεθνές περιβάλλον, η Λεωφόρος Αθηνών εκμεταλλεύεται το μομέντουμ και αναζητεί νέες κορυφές. Η εγχώρια αγορά είχε ήδη επιδείξει ανθεκτικότητα και αντανακλαστικά κατά την πρόσφατη περίοδο της έντονης μεταβλητότητας, αντλώντας «καύσιμα» από τα εξαιρετικά οικονομικά αποτελέσματα α’ τριμήνου που ανακοίνωσαν οι εταιρείες. Η διατήρηση της ισχυρής εγχώριας αναπτυξιακής δυναμικής, οι επιχειρηματικές εξελίξεις και η σταθερή εισροή ξένων κεφαλαίων δίνουν την απαραίτητη ώθηση στις ελληνικές μετοχές.
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