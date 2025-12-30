Η Μαρίνα Σάττι γιόρτασε τα γενέθλιά της μετά την περιπέτεια της υγείας της
Η τραγουδίστρια δημοσίευσε φωτογραφίες από το πάρτι της
Τα γενέθλιά της γιόρτασε η Μαρίνα Σάττι, διοργανώνοντας ένα πάρτι μετά την περιπέτεια που πέρασε πρόσφατα με την υγεία της.
Η τραγουδίστρια έκλεισε τα 39 την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου και τη Δευτέρα κοινοποίησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instragram εικόνες από την έξοδο που έκανε με τους φίλους της. Σε ορισμένες φωτογραφίες η Μαρίνα Σάττι εμφανίζεται χαμογελαστή να σβήνει τα κεριά της τούρτας της, ενώ σε άλλες μοιράστηκε στιγμιότυπα με την παρέα της.
Στη λεζάντα που συνόδευσε την ανάρτησή της, έγραψε: «Το πάρτι γενεθλίων μου του 2025 ήταν απίστευτο, σας αγαπώ φίλοι μου».
Στις 24 Νοεμβρίου έγινε αρχικά γνωστό ότι η Μαρίνα Σάττι ακύρωσε την εμφάνισή της στο MadWalk για λόγους υγείας, καθώς χρειάστηκε να νοσηλευτεί. Τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου, η τραγουδίστρια έπειτα από μερικές ημέρες που παρέμεινε στο νοσοκομείο, εμφανίστηκε συναισθηματικά φορτισμένη μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες μετά το εξιτήριο που πήρε, δηλώνοντας ότι η κατάσταση της υγείας της ήταν καλή και πως η ανάρρωσή της θα συνεχιζόταν στο σπίτι.
Μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και στους δημοσιογράφους που την περίμεναν έξω από το νοσοκομείο, ανέφερε ότι θα τηρήσει πιστά τις οδηγίες των γιατρών της παραμένοντας στο σπίτι. Παράλληλα, διευκρίνισε πως δεν ήταν εφικτό να πραγματοποιήσει το ταξίδι της στις Ηνωμένες Πολιτείες για την προγραμματισμένη περιοδεία της, η οποία αναβλήθηκε, καθώς της έχει συστηθεί να περιορίσει τις μετακινήσεις της.
