Ελένη Γιαννατσούλια για Γιώργο Μαζωνάκη: Του έχω πει ότι είναι εκλεκτός του Θεού





Εκλεκτός του Θεού θεωρεί η Ελένη Γιαννατσούλια πως είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης και όπως δήλωσε, του το έχει εξομολογηθεί, προκαλώντας του συγκίνηση.





Η στιχουργός αναφερόμενη στις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο Γιώργος Μαζωνάκης, έκανε λόγο για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο και στη διαμάχη με την οικογένειά του, όπως και στη μήνυση που δέχτηκε από νεαρό τραγουδιστή που τον κατηγορεί πως κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους συνεργασίας δέχθηκε επανειλημμένες ασελγείς προτάσεις και ψυχολογική πίεση.

Η στιχουργός μιλώντας στην εκπομπή «Αστερόσκονη» το Σάββατο 14 Μαρτίου, θέλησε να στείλει ένα μήνυμα στον τραγουδιστή μετά τις δυσκολίες με τις οποίες έχει έρθει αντιμέτωπος το τελευταίο διάστημα της ζωής του. Όπως ανέφερε, τον συμβουλεύει να επικεντρωθεί στον εαυτό του και να βάζει όρια για να μπορεί να ισορροπεί.Η Ελένη Γιαννατσούλια είπε αναλυτικά: «Του έχω πει ότι είναι εκλεκτός του Θεού και γι’ αυτό τον έχει προικίσει με τόσα δώρα και συγκινήθηκε που του το είπα. Είναι ένας βαθιά ευαίσθητος άνθρωπος και αυτό που θα του πω είναι ότι πρέπει να επικεντρωθεί στην αυτοαγάπη, στην αυτοπροστασία και στην αυτοφροντίδα. Και να μην νοιάζεται για τίποτα άλλο. Όταν βάζεις όρια και αρχίζεις την αυτοαγάπη, την αυτοπροστασία και την αυτοφροντίδα, δεν έχεις κανένα θέμα, ισορροπείς».